陸測試全球最強軍艦電磁砲 2025年前部署

2018-06-23 01:02 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／北京報導



中國大陸海洋山號登陸艦疑似配備電磁砲。 圖／擷自觀察者網 分享 facebook

美國媒體引述美國情報人士報導，中共軍方正測試全球最強大的軍艦電磁砲，二○二五年前能夠部署。電磁砲以電磁軌道作為動力推動砲彈，砲彈的速度、射程和精準度都遠超過以火藥為動力的傳統砲彈，電磁砲造價也比較便宜。

美國近年來積極研發「電磁砲」，電磁砲的速度、射程和精準度等都超越傳統砲彈，未來還能當作飛彈防禦系統，一旦實際部署在軍隊中，會讓中國與俄國的飛彈系統無法發揮效用。

不過，近日美國財經網站「CNBC」引述能接觸到美國情報報告的人士報導，大陸目前正測試全球最強大的海軍艦砲，有望在二○二五年前能夠部署。

據報導，「電磁砲」使用的為電磁能量而非一般的火藥推進，大陸的「電磁砲」能夠以最高每秒一點六英里（二點五七公里）的速度，擊中遠在一百廿四英里（一百九十八公里）外的靶。不僅俄羅斯、伊朗和美國都希望擁有電磁砲，這也是一種具成本效益的武器，可以讓海軍擁有強大威力的砲火，射程直逼精準的導向飛彈。

根據情報評估，中共「電磁砲」使用的砲彈每顆要價在二點五萬至五萬美元（約新台幣七十六元萬至一百五十二萬元）之間。雖然和美國海軍戰斧巡弋飛彈用的是不一樣的技術，不能完全類比，但一枚戰斧估計也要一百四十萬美元（約新台幣四千二百五十萬元）。

報導引述一名消息人士透露，中共的「電磁砲」首見於二○一一年，自二○一四年開始測試。在二○一五至二○一七年期間，該武器經校準後能有更遠射程，殺傷力也更大。直到去年十二月，中共的「電磁砲」正式安裝上艦測試，其他國家目前都還辦不到。

另據華盛頓日報報導，美軍先前對外公開的展示「電磁砲」模型，是以電磁軌道作為動力推動砲彈，砲彈的速度、射程和精準度都遠超過以火藥為動力的傳統砲彈，出膛瞬間時速高達七千二百公里，等同於每秒秒速一點六公里，射程可達二百公里遠，傳統十六吋巨砲射程僅卅九公里。

若未來技術成熟，「電磁砲」更可當作飛彈攔截系統，加上成本低廉，一艘美國海軍驅逐艦最多搭載九十六枚飛彈，但一艘軍艦若配一座「電磁砲」，就能發射一千枚砲彈。目前美國海軍的「電磁砲」距離付諸使用還需要數年，仍屬於海軍研究辦公室的開發中機密系統。