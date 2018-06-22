貿易戰升溫 習近平見外企再批保護主義

2018-06-22 21:10 中央社 台北22日電



中國國家主席習近平。路透 分享 facebook 中美貿易戰升溫之際，中共總書記習近平21日在北京會見多家跨國企業負責人，除了批評貿易保護主義，習近平並趁機宣揚一帶一路戰略，強調為國內外企業家投資創業營造更加寬鬆有序的環境。

央視21日新聞聯播報導，習近平21日在北京釣魚台國賓館會見赴中出席「全球首席執行官委員會」特別圓桌峰會的跨國企業負責人，並座談交流。

根據央視網，這則新聞被安排在21日當天的新聞聯播頭條，播報時間長達5分50秒。在中美貿易磋商中扮演中方談判要角的中國國務院副總理劉鶴也現身座談。

習近平在會上強調，2017年以來，全球經濟出現了穩定向好態勢，但世界經濟成長依舊乏力，貿易保護主義、孤立主義、民粹主義等思潮不斷抬頭，世界和平與發展面臨的挑戰越來越嚴峻。

他並趁勢宣揚「一帶一路」倡議表示，「一帶一路」不是封閉的，而是開放包容的；不是中國一家的獨奏，而是沿線國家的合唱。中方鼓勵跨國公司同中國企業開展合作，達到互利共贏，取得更為務實成果。

習近平並重申，中國開放的大門只會越開越大。中國將繼續大幅度放寬市場准入，繼續創造更具吸引力的投資環境，加強智慧財產權保護，主動擴大進口，為國內外企業家投資創業營造更加寬鬆有序的環境。

英國金融時報報導，雖然多數跨國公司反對美國川普政府提議的關稅計畫，但擔心被捲入美中貿易交火，一些美國公司的高管謝絕出席21日與習近平的會晤。

報導說，北京在尋求海外盟友的過程中，還宣布了一系列開放中國金融服務業的舉措，包括自3月份以來公布的提高外國投資者持有保險和證券公司等金融服務公司的持股上限。