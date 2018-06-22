大陸23日起對台美韓苯乙烯課徵反傾銷稅 為期五年

2018-06-22 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸商務部22日上午公告，本月23日起對原產於台灣、美國、韓國的進口苯乙烯徵收反傾銷稅，稅率為3.8%至55.7%不等，徵收期限為5年。其中，台灣業者遭課徵的反傾銷稅率稍低，台灣化學纖維股份有限公司反傾銷稅率為3.8%，其他台灣公司稅率為4.2%。

大陸商務部周五發布的2018年第43號公告，公布對原產於韓國、台灣地區和美國的進口苯乙烯反傾銷調查的最終裁定，裁定原產於韓國、台灣地區和美國的進口苯乙烯存在傾銷，中國大陸苯乙烯產業受到了實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係，決定自2018年6月23日起，對上述產品徵收反傾銷稅，稅率為3.8%至55.7%不等，徵收期限為5年。

公告稱，中國國內苯乙烯產業於2017年5月25日向商務部提交反傾銷調查申請，申請書提出，近年來韓國、台灣地區和美國的苯乙烯產品對中國大陸出口大幅增加，對中國大陸苯乙烯產業造成衝擊，為此請求商務部對上述產品進行反傾銷調查。

商務部對申請進行了審查，認為申請符合《反傾銷條例》相關規定，決定於2017年6月23日發起立案調查。立案後，商務部嚴格按照中國相關法律法規和世貿組織相關規則進行調查，在初步調查基礎上於2018年2月12日公布了該案肯定性初裁裁定，隨後經過進一步調查，做出了上述最終裁定。

韓華道達爾株式會社、樂天化學株式會社、SK綜合化學株式會社等韓國廠商遭課徵的反傾銷稅率則在6.2%至7.5%之間。至於美國除里安德化學品公司 (13.9%)、美國華美苯乙烯公司（13.7%）、英力士苯領美國有限責任公司（13.9%）、美洲苯乙烯公司（13.9%）之外，其他美國公司遭課徵的反傾銷稅率則高達55.7%。