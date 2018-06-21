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姚人多：海基會新職是人生新挑戰

2018-06-21 21:48聯合報 記者李仲維╱即時報導

海基會董監事會議21日通過副董事長兼秘書長姚人多的人事案，不過姚人多低調未在媒體前露面。據轉述，姚人多表示接下新職是人生新挑戰，但他尚未提出未來工作重點，也未提及過去的兩岸經驗。

人事案通過後，海基會也依慣例通報大陸海協會，但陸方仍是已讀不回。

姚人多的新職備受矚目，海基會湧進大批媒體採訪，迎來久違的人氣，但姚人多堅持不願在媒體前露面，也不願接受採訪，讓不少久候的媒體悻悻然離去。

海基會發言人管安露轉述，姚人多當選後表示，接下海基會工作是人生的新挑戰，會全力以赴與海基會同仁努力，秉持為兩岸人民服務精神，接受政府委託與指導，全力執行相關業務。

對於姚人多是否會被對岸視為「鮮明獨派」的問題，管安露說，兩岸交流已經30年了，民間互動不應因政治因素受阻礙。台灣對兩岸交流態度始終大門敞開，也不會因為對岸是「統派」就不願意與對方交流，所以不應該為姚人多貼上政治標籤。

管安露說，姚人多已請辭總統府副秘書長，未來將會是專職的海基會秘書長。但據了解，姚人多昨尚未指明未來的工作重點，也未提及自己過去的兩岸經驗。至於海基會未來究竟是由董事長張小月還是姚人多赴立法院內政委員會備詢？管安露說，若有需要，張、姚兩人都願意列席。

對於姚人多的資歷與能力問題，張小月受訪時直誇「他非常棒」，「對兩岸一定是正面的」。

管安露呼籲陸方不要阻礙兩岸事務性、民間性的交流，例如海基會公證業務交流團自2016年以來已未再登陸，海協會對我方提出的協處事項也相應不理，她希望外界不要把焦點放在政府嚴審陸方人士來台，反而是陸方一直阻礙海陸兩會人員登陸，陸方應該用更開放的態度面對海基會。

張小月也表示，兩岸關係這段時間面臨的挑戰比過去更多，海基會作為政府授權處理兩岸事務的機構，沒有悲觀的權利，會「視人如親」，繼續加強服務台商、陸配、陸生，希望能成為兩岸人民最可靠的橋梁。

海基會董監事會議昨通過副董事長兼秘書長姚人多(右二)的人事案。圖/海基會提供
海基會董監事會議昨通過副董事長兼秘書長姚人多(右二)的人事案。圖/海基會提供
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姚人多海基會張小月

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