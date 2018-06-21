陳明通7月訪華府 陸委會：朝此規畫

2018-06-21 20:17 中央社 台北21日電



陸委會主委陳明通。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 媒體日前報導，陸委會主委陳明通7月將赴華府訪問。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天證實，目前正朝此方向規畫。另外，兩位副主委懸缺則正在安排後續接任事宜，會盡速公布。

自由時報日前引述華府消息人士表示，陳明通預定7月17至19日訪問華府，除了在傳統基金會發表公開演說，也將與美國白宮、國務院資深官員會談，拜會智庫與國會議員。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會。關於陳明通訪美具體細節，邱垂正表示，陸委會與華府智庫合作國際研討會，是常態性業務，目前都還在安排，正朝主委前往華府的方向規劃，有進一步細部行程會再說明。

如果陳明通成行，這將是民進黨政府上任之後，首次有陸委會主委訪問華府。

關於陸委會兩位副主委懸缺，邱垂正表示，陸委會組織改造各項籌備工作正在積極進行。陸委會依照總統、行政院長權責指示，正在安排兩名副主委後續接任事宜，完成必要程序後，會盡速對外說明。

陸委會組改後，將由「行政院大陸委員會」改名為「大陸委員會」，設主任委員一人，副主委3人，其中2人為政務官，一人為常任文官。組織架構維持6個業務單位、5個輔助單位，增設資訊室，及2個比照駐外機構的館處。

另外，對於新任海峽交流基金會副董事長兼秘書長人事案，邱垂正強調，新上任的姚人多對中國大陸社會有專業研究，且歷任國安會、總統府要職，能精確掌握政府兩岸政策，將可強化海基會對外溝通橋梁角色，有助海基會具體推動兩岸交流。