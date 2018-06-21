投審會回應如興案 交易價格「合理」

2018-06-21 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



針對立委黃國昌重批國發基金投資如興案，經濟部投審會今（21）日下午回應，如興公司其二名陸籍最終受益股東，陳樂東、金平，不得參與認股，且無陸籍人士或陸籍企業對該公司持股具控制力的承諾。查核本案交易價格在合理區間內，尚無發現該公司有未依承諾事項辦理之情事。

國發基金去年參與認購如興公司，投資金額新台幣14.88億元，助如興併購香港玖地公司；國發基金認為如興此布局有助於公司導入自動化與環保製程，強化研發與設計能量及轉型為ODM廠，因而通過投資，這也是產業創新轉型基金通過的首案。不過，黃國昌今天召開記者會，重批國發基金投資如興案，指出玖地公司財務極糟，根本是藉機掏空台灣公司。

投審會公告，如興公司於104年9月21日向本部投審會申請受讓取得JD United Holdings (BVI)Limited與Tooku Holdings Limited之股份，並間接投資香港商玖地製造有限公司及大陸地區常州市穗滿國際貿易有限公司等公司股權案，本部投審會依據「對香港澳門投資或技術合作審核處理辦法」、「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」及「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定進行審查，並於同年12月18日第1129次委員會決議核准在案。

審查過程中，如興公司已檢附勤業眾信聯合會計師事務所范有偉會計師出具本案股權價值合理性之獨立專家意見書，查核本案交易價格尚在合理區間內，相關資料並送金管會審查後表示無意見。

另外，因本案如興公司未來將辦理現金增資發行新股以募集本案所需資金，本部投審會委員會決議時並附帶要求：1.如興公司應於辦妥現金增資並募得資金後，檢具相關現金增資證明文件，另案向本部投審會申請匯出投資款項。2.前述現金增資證明文件須金管會及本部投審會同意，且該公司應落實「英屬開曼群島JD UNITED HOLDING LTD.現有股東英屬維京群島WINNING SKY DEVELOPMENT HOLDINGS LTD及其二名陸籍最終受益股東(陳樂東、金平)不得參與認股，且無陸籍人士或陸籍企業對該公司持股具控制力之承諾」。

如興公司於106年6月21日檢附金管會同意該公司申報現金增資新臺幣70億元及完成現金增資之公司變更事項登記表、認股之外資股東名冊等相關資料向本部投審會申請資金匯出，經送審金管會審查表示，依該公司所提出之實際外籍股東認股名冊及聲明書，尚無發現該公司有未依承諾事項辦理之情事，本部投審會同意該公司匯出資金。

公告指出，本案玖地製造有限公司最終受益人SUN YANG曾出具2002年4月18日取得美國國籍證明文件，並聲明已於2002年放棄中國國籍；相關資料均已送有關主管機關審查。