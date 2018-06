指北京經濟侵略 美斥中共竊密將掀科技戰

2018-06-21 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中美貿易戰繼續升溫,白宮前晚(19日)發佈一份報告,直指中國崛起依靠對外經濟侵略,力數中方竊取美國等發達國家科技機密、侵犯知識產權。報告列舉中國除商業間諜及網絡竊密外,近年更透過不公平的經濟政策,逼外商與中國合作,誘逼外商向中方轉移技術資料等。有學者指出,白宮或借此報告為下輪中美科技戰揭開戰幔,北京將更被動。

據美國之音和香港蘋果日報,美國白宮的報告題為「中國經濟侵略如何威脅美國及世界的的技術及知識產權」(How China’s Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United States and the World),報告共36頁,探討中國大陸如何從美國等取得關鍵科技與知識產權,從而獲得經濟增長。報告列出五類中國偷取高科技的方式,包括「商業及網絡間諜」、「強制外資接受不公平政策」、「經濟威脅」、「收割公開資料」及「國有背景公司收購投資」。

報告指,中共軍方至少派了4萬情報人員出國,國內還逾5萬情報人員;出國情報人員負責從事商業間諜偷取機密,留在中國的人員則負責偷取在本地外資公司機密。中國的網絡竊密猖獗,僅2012年就有19間美國公司發生4.7萬宗網絡保安事故,9成攻擊來自中國,估計美國每年損失1,800億至5,400億美元。

報告又指,中國仗財大氣粗,以國家資本方式進行海外直接投資。過去幾年美國最少600間公司被中資收購。報告指,中國常以行政手段利誘、逼迫在華外商與中方合作;並強迫外國公司將資料庫設在中國,借合作偷取敏感資料。美中商會有兩成受訪者表示,在過往三年多次被要求將技術轉交中國,94%的會員對在中國保障知識產權感憂慮。

今次報告正是美國總統特朗普幕僚、白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)撰寫,他是對中國的鷹派代表,昨天還表示,中國「不能低估川普(打貿易戰捍美國利益)的決心」,他強調「如果他們(中國)以為多採購幾樣我們的產品,就能廉價地籠絡我們,允許他們繼續竊取我們的知識產權和科技,那麼他們就誤判形勢了」!