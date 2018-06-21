親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

核四工程師內心話 網友嘆：專業輸給水煮青蕉配醬油

非選出最優秀學生不可？該廢除「市長獎」了！

指北京經濟侵略 美斥中共竊密將掀科技戰

2018-06-21 11:54聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中美貿易戰繼續升溫，白宮前晚（19日）發佈一份報告，直指中國崛起依靠對外經濟侵略，力數中方竊取美國等發達國家科技機密、侵犯知識產權。報告列舉中國除商業間諜及網絡竊密外，近年更透過不公平的經濟政策，逼外商與中國合作，誘逼外商向中方轉移技術資料等。有學者指出，白宮或借此報告為下輪中美科技戰揭開戰幔，北京將更被動。

據美國之音和香港蘋果日報，美國白宮的報告題為「中國經濟侵略如何威脅美國及世界的的技術及知識產權」（How China’s Economic Aggression Threatens the Technologies　and Intellectual Property of the United States and the World），報告共36頁，探討中國大陸如何從美國等取得關鍵科技與知識產權，從而獲得經濟增長。報告列出五類中國偷取高科技的方式，包括「商業及網絡間諜」、「強制外資接受不公平政策」、「經濟威脅」、「收割公開資料」及「國有背景公司收購投資」。

報告指，中共軍方至少派了4萬情報人員出國，國內還逾5萬情報人員；出國情報人員負責從事商業間諜偷取機密，留在中國的人員則負責偷取在本地外資公司機密。中國的網絡竊密猖獗，僅2012年就有19間美國公司發生4.7萬宗網絡保安事故，9成攻擊來自中國，估計美國每年損失1,800億至5,400億美元。

報告又指，中國仗財大氣粗，以國家資本方式進行海外直接投資。過去幾年美國最少600間公司被中資收購。報告指，中國常以行政手段利誘、逼迫在華外商與中方合作；並強迫外國公司將資料庫設在中國，借合作偷取敏感資料。美中商會有兩成受訪者表示，在過往三年多次被要求將技術轉交中國，94%的會員對在中國保障知識產權感憂慮。

今次報告正是美國總統特朗普幕僚、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）撰寫，他是對中國的鷹派代表，昨天還表示，中國「不能低估川普（打貿易戰捍美國利益）的決心」，他強調「如果他們（中國）以為多採購幾樣我們的產品，就能廉價地籠絡我們，允許他們繼續竊取我們的知識產權和科技，那麼他們就誤判形勢了」！

時事評論員劉銳紹向香港蘋果日報稱，白宮報告解答美民眾對中國科技發展迅速的質疑，為下輪中美科技戰打好輿論。他認為各國都有偷取技術，但中國形象差，這次報告有助贏取美國國內甚至各國支持，中國在貿易戰將更被動。北京對外經貿大學中國世界貿易組織研究院院長屠新泉稱，指中國偷取知識產權屬妄想症，美國是不服中國科技快速進步才出此妄言。

中國大陸駭客在亞洲竊取商業機密超過十年。（FT中文網）
中國大陸駭客在亞洲竊取商業機密超過十年。（FT中文網）
分享

白宮間諜

相關新聞

習金3個月3會晤 推進朝鮮半島和平

2018-06-20 00:40

中共激光射美軍機師 美媒：可致盲並引發報復

2018-06-21 11:13

姚人多任海基會秘書長 張小月：棒、棒、棒

2018-06-21 11:12

美退出人權理事會 「環時」嗆美國「搬到火星去」

2018-06-21 10:24

寧波80項惠台政策 提供市民待遇

2018-06-21 05:25

姚人多任海基會秘書長

2018-06-21 00:58

陸第3艘航母預研 可能仍非核動力

2018-06-21 00:05

胡錦濤之子胡海峰 近期可望升任浙江嘉興市委書記

2018-06-20 19:23

日本世足首戰贏球 中共官媒：捍衛亞洲足球榮譽

2018-06-20 18:04

美退出聯合國人權理事會 陸外交部：遺憾

2018-06-20 17:02

金正恩晤習近平 稱將緊密合作與協同

2018-06-20 15:04

中國學者看金正恩：很神氣 很得意

2018-06-20 15:02

北韓官媒透露 王滬寧為金正恩接機

2018-06-20 14:57

有鬼？ 中美大打貿易戰 陸網友卻為川普吶喊助威

2018-06-20 14:35

陸駐美公使：台灣旅行法是錯誤之舉

2018-06-20 14:28

滕彪：中國伸長臂 迫使西方自我審查

2018-06-20 14:21

胡海峰出席招商活動 胡錦濤之子身分受矚

2018-06-20 13:27

中國駐印大使談三方合作 挑動印度敏感神經

2018-06-20 13:22

3個月內 習近平3晤金正恩 高度評價川金會

2018-06-20 13:10

3訪北京 金正恩爭取中國放鬆制裁 並讓美中兩強制衡

2018-06-20 13:08

新聞眼/中美貿易戰 川普豪賭 北京奉陪

2018-06-20 13:08

寧波80項惠台政策出爐 提供台人與市民同等待遇

2018-06-20 12:55

彈射型大陸國產航母官方效果圖首度亮相

2018-06-20 12:08

陸媒：這兩國向中國購買軍艦令印度不安

2018-06-20 11:39

貿易戰火催 北京搬出捍衛人類共同利益口號

2018-06-20 11:36

金正恩三訪大陸 環時社評：帶給地區正能量

2018-06-20 10:35

台旅法若成新框架 中駐美公使威脅說危險

2018-06-20 10:08

陸遠程牧井系統 衛星遙控試運行成功

2018-06-20 03:29

宮廟人員來台申請 陸委會暗示會被打回票

2018-06-20 01:12

陸官員來台我政府嚴審 含省市台辦主任

2018-06-20 01:03

中共陸軍公開發布 考核13個集團軍軍長的流程

2018-06-20 00:54

金正恩第3次訪問 陸刻意增強交往透明度

2018-06-20 00:51

金正恩三度訪陸 爭取大陸放寬制裁

2018-06-20 00:47

金正恩訪中 北韓或為美中貿易戰棋子

2018-06-19 20:51

抗衡美國？中國邀日韓12月在北京再次首腦會談

2018-06-19 18:09

金正恩送花為習近平慶生 消息卻在中國網路被禁

2018-06-19 18:09

劉曉波銅像搬移 泛民派嘆香港容不下劉曉波

2018-06-19 16:55

金正恩3訪陸 報告川金會

2018-06-19 14:24

港媒：隱患未除 廣東台山核電站「開機」

2018-06-19 14:19
看更多

熱門文章

為追陸女棄千萬家產 成大高材生遠赴南京當外送員

2018-06-20 13:19

網友西貢撿到潛水相機 記憶卡裡充滿小朋友回憶

2018-06-21 10:02

有鬼？ 中美大打貿易戰 陸網友卻為川普吶喊助威

2018-06-20 14:35

男子酒駕釀4童死亡 囂張揚言再撞2童也賠得起

2018-06-20 20:51

超音速高鐵「大躍進」 大陸要「超法趕美」？

2018-06-21 10:00

寧波80項惠台政策出爐 提供台人與市民同等待遇

2018-06-20 12:55

胡錦濤之子胡海峰 近期可望升任浙江嘉興市委書記

2018-06-20 19:23

台州男深情記錄 十年來只拍愛妻

2018-06-20 16:30

中美貿易戰之際 劉鶴又添了第四個職務

2018-06-20 17:27

廣西荔枝產量過剩 果農踩爛荔枝洩憤

2018-06-20 18:37

研究生請同學吃飯慘遭割頸 只因2年前「一句鼓勵」

2018-06-21 11:38

寧波80項惠台政策 提供市民待遇

2018-06-21 05:25

陸股大跌 中國央行行長籲冷靜

2018-06-20 13:24

大陸學界就是江湖 山頭林立不時火拼

2018-06-21 10:12

陸第3艘航母預研 可能仍非核動力

2018-06-21 00:05

中共激光射美軍機師 美媒：可致盲並引發報復

2018-06-21 11:13

中國球迷官員 「權利越位」遭紅牌罰下

2018-06-20 22:21

體恤員工世足賽加班 佛心老闆發「趕工福利包」

2018-06-20 15:01

河南開封規定 聘禮超過九萬新台幣就是販賣人口

2018-06-21 10:54

打賞女直播主 大陸國企幹部挪用4千萬公款

2018-06-20 15:39

新聞眼/中美貿易戰 川普豪賭 北京奉陪

2018-06-20 13:08

北韓官媒透露 王滬寧為金正恩接機

2018-06-20 14:57

日本世足首戰贏球 中共官媒：捍衛亞洲足球榮譽

2018-06-20 18:04

中國駐印大使談三方合作 挑動印度敏感神經

2018-06-20 13:22

美退出聯合國人權理事會 陸外交部：遺憾

2018-06-20 17:02

胡海峰出席招商活動 胡錦濤之子身分受矚

2018-06-20 13:27

姚人多任海基會秘書長

2018-06-21 00:58

陸開大門 外資可直接投資A股

2018-06-21 00:58

滕彪：中國伸長臂 迫使西方自我審查

2018-06-20 14:21

中國學者看金正恩：很神氣 很得意

2018-06-20 15:02

姚人多任海基會秘書長 張小月：棒、棒、棒

2018-06-21 11:12

指北京經濟侵略 美斥中共竊密將掀科技戰

2018-06-21 11:54

美退出人權理事會 「環時」嗆美國「搬到火星去」

2018-06-21 10:24

Google布局中國動作多 投資京東意在加強聯繫

2018-06-20 20:41

中美打貿易戰市場信心不足 鴻海FII跌停市值蒸發千億

2018-06-20 13:05

金正恩晤習近平 稱將緊密合作與協同

2018-06-20 15:04

沙中線違規削筋、挖掘紕漏 港鐵認錯

2018-06-20 13:06

中國嚴控新聞 官方報告卻說產業蓬勃

2018-06-20 14:22

長江邊 遭填埋大量危險廢物

2018-06-21 05:25

雲南景允城遺址 出土上千件遺物

2018-06-21 05:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top