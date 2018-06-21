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姚人多任海基會秘書長

2018-06-21 00:58經濟日報 記者林敬殷李仲維／台北報導

總統府昨晚證實，懸缺已久的海基會副董事長兼秘書長一職，確定由總統府副秘書長姚人多接任，海基會今天將舉行董監事會議通過此人事案。

至於府副秘書長遺缺，據了解，目前有幾個人選正在考慮，在近期內就會對外公布。

據指出，姚人多去年底曾以個人因素向蔡總統表達辭意，府方高層曾考量其他職位的安排，均因無法取得共識而作罷。

前一波國安人事調整後，海基會副董事長兼秘書長懸缺多時，高層直到最近才同意讓姚人多出任。儘管轉任海基會，府方人士說，是勢力的延伸，歷練的累積，姚人多仍是蔡總統的核心幕僚。

一般認為，姚人多過去與兩岸事務較無淵源。總統府發言人黃重諺表示，姚人多多年來在學界，對於中國大陸社會的研究即多有涉獵。過去兩年，也先後歷任國安會諮詢委員及總統府副秘書長，對於政府在兩岸政策的基本態度及原則，都清楚了解。「姚人多教授」由總統府副秘書長轉任海基會副董事長兼秘書長，顯現蔡英文總統對於兩岸交流的高度重視及期許。

黃重諺說，海峽兩岸的交流時間已久且層面甚廣，政府認為政治因素不應該成為民間交流的障礙，兩岸之間大量往來的人員，像是台商 、在陸工作的台灣民眾、兩岸的學生以及兩岸婚姻的配偶等，也都需要海基會提供更積極的協助。

在扁政府和馬政府時代，海基會秘書長大都由陸委會副主委兼任，蔡政府首任海基會秘書長也是由陸委會前副主委張天欽兼任，近年來由總統府副秘轉任海基會秘書長，姚人多尚屬首例。

海基會姚人多總統府發言人

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