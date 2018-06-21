寧波80項惠台政策 提供市民待遇

2018-06-21 05:25 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



浙江省寧波市推出「關於進一步深化甬台經濟社會文化交流合作的若干措施」80項惠台政策細則，共分成5大面向，提供台灣民眾與市民同等待遇。 圖／取自新浪寧波 分享 facebook 繼上海、廈門等地陸續推出對台31條的配合政策後，浙江省寧波市日前也推出「關於進一步深化甬台經濟社會文化交流合作的若干措施」80項惠台政策細則，共分成五大面向，提供台灣民眾與市民同等待遇。

浙江寧波是台資企業和台胞較為集中的大陸城市，截止2017年底，有2615家台資企業在寧波登記，合同利用台資147億美元，占全市合同利用外資總量近20%，在甬台資企業對寧波經濟總量貢獻率約占8%。2017年寧波市對台灣地區進出口458億元，台灣是寧波第一大進口來源地和重要的貿易夥伴。

寧波推出的80項惠台措施，分來甬投資、甬台貿易、社會文化交流合作、在甬學習實習就業創業、在甬居住生活等五大項目條。這也是國台辦推出31條措施後，繼廈門、福建、上海等地之後再有大陸城市端出搭配作法。

在貿易方面，將採取「一站式檢驗檢疫」、「綠色通道」等便利化措施，支持台資企業生產的先進技術設備與關鍵零部件進口。加強對重點台資企業的幫扶和信用培育，重點台資企業納入寧波海關重點幫扶企業名單，引導台資企業提升海關信用管理等級。

至於台人在寧波學習、實習、就業以及創業方面，寧波每年將為台人提供不少於1000個就業機會；台灣高校畢業生來寧波就業創業同等享受社保補貼、崗位補貼、創業補貼、就業補貼、貸款貼息等寧波各項高校畢業生就業創業政策；每年接收100名台灣大學生開展暑期實習活動，實習期間給予學生每人人民幣1000元補貼並承擔在寧波期間食宿、交通、參訪、人身意外保險等費用。

此外，台灣籍適齡兒童少年在寧波接受義務教育享受市民待遇，由各區縣(市)教育行政部門安排在公辦學校就讀，初中畢業可在本市參加中考，享受中考加分政策。

居住方面，台人可享受與寧波居民同等景點遊覽優惠政策；年滿70歲的台人，還可享受乘坐寧波市內公共交通設施相關優惠。