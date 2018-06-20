親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大雨不停 高市府深夜宣布桃源區20日停班課

世足／眼鏡碎一地！ 波蘭自亂陣腳1：2輸塞內加爾

中共陸軍公開發布 考核13個集團軍軍長的流程

2018-06-20 00:54聯合報 記者林宸誼╱即時報導

受大陸網友關注的「考軍長」，18日拉開帷幕，中共陸軍13個集團軍軍長， 依據抽籤確定順序，接受陸軍考核。有大陸網友評論，未來資訊化戰爭，對指揮員能力素質提出更高要求，聚焦備戰打仗課題，突出指揮訓練主題，讓軍長走進考場，陸軍這一步棋走得高。

新華社解放軍分社報導，更多網友關注「怎麼考」，畢竟「考軍長」史無前例，6月12日開始，為鍛鍊提高戰役籌畫指揮能力，從陸軍首長機關到戰區陸軍、集團軍首長機關全程參訓作業。

集訓的第一階段，主要是理論授課和作業練習，5個戰區陸軍司令員親自備課授課，陸軍機關聽課的局長們與授課者進行遠端互動交流，陸軍院校專家與參訓人員以作業內容為課題，深入交流互動，碰撞啟發思路。

集訓的第二階段，組織戰役指揮員考核，也就是考軍長，考核時間6月18日至22日，陸軍13個集團軍軍長，根據戰時指揮所編成，按照核心要素齊全的要求，分別抽組15名參謀人員。

陸軍提前20小時下發想定作業條件，受考人員依託野戰帳篷封閉展開戰役籌畫作業。每天上午、下午各安排兩名軍長受考，每名軍長考核1小時。

評判方式分兩種，書面作業成果，受考者在匯報前1小時提交，專家組組織評閱和打分；現場評判，由12名院校專家教授組成的評委組現場打分、亮分、報分，取平均分。專家組位於後台評判，對受考者保持單向透明。

成績評定採取百分制計算、四級制評定成績的方法，由陸軍組成的13個監察督導小組，分散在13個集團軍的作業場所，全程督察，集團軍以上戰役機關人員全程網上觀摩和跟訓跟學。

新華社解放軍分社
新華社解放軍分社
分享

陸軍解放軍

相關新聞

金正恩訪中 北韓或為美中貿易戰棋子

2018-06-19 20:51

抗衡美國？中國邀日韓12月在北京再次首腦會談

2018-06-19 18:09

金正恩送花為習近平慶生 消息卻在中國網路被禁

2018-06-19 18:09

劉曉波銅像搬移 泛民派嘆香港容不下劉曉波

2018-06-19 16:55

金正恩3訪陸 報告川金會

2018-06-19 14:24

港媒：隱患未除 廣東台山核電站「開機」

2018-06-19 14:19

金正恩三訪中國 外媒：或諮詢與美會談對策

2018-06-19 13:53

美印日關島軍演 中國派遣偵察船圍觀

2018-06-19 12:20

新型美中大國博弈 學者：兩岸發展產生新變數

2018-06-19 11:41

兩架北韓專機上午抵北京 金正恩可能3訪中國

2018-06-19 11:35

大陸公民有望72小時免簽停留俄國

2018-06-19 11:04

三訪中國！中國官媒證實金正恩今訪習近平說明川金會

2018-06-19 10:22

國土局長看房被砸死 江門建工地全面安檢

2018-06-19 02:23

揪地方敷衍假治汙 大陸中央問責630人

2018-06-19 00:15

「…恐涉非法集會」 香港七一遊行 起點還在爭

2018-06-19 00:15

廣東問題核電站偷「開機」 香港緊張

2018-06-19 00:15

東風41接近服役！巨浪3導彈 解放軍的下一座山頭

2018-06-18 13:44

中國無人隱形機再進化 「暗劍」傳出鞘

2018-06-18 13:42

軍事專家指大陸布雷技術落後 追趕美國很吃力

2018-06-18 12:11

赴陸工作先放下優越感 官方鼓勵業界未必準備好

2018-06-18 11:22

登陸打拚少繞彎 台商建議布人脈接地氣

2018-06-18 11:20

iPhone手機8成鋰電池銅箔出自這座工廠

2018-06-15 12:00

中國暴紅小藍杯 憑什麼撼動星巴克？

2018-06-15 10:40
看更多

熱門文章

A股暴跌、百股跌停 滬指跌穿3,000點

2018-06-19 12:32

65歲以上台胞 憑福建優待證免費遊覽景點

2018-06-19 17:08

影／看過香港蝸居人生嗎？8.2坪房價2300萬台幣

2018-06-19 10:34

三訪中國！中國官媒證實金正恩今訪習近平說明川金會

2018-06-19 10:22

大陸記者被嗆你們世界盃都沒入圍 神氣什麼？

2018-06-19 20:31

專訪茅于軾：我們一死 跟中國就沒有連繫了

2018-06-19 13:50

新型美中大國博弈 學者：兩岸發展產生新變數

2018-06-19 11:41

因長期受濕疹所苦 港女竟弒父殺母後再自殺

2018-06-19 10:11

中國動用衛星捕撈魷魚 全球漁業資源枯竭

2018-06-19 16:06

金正恩訪中 北韓或為美中貿易戰棋子

2018-06-19 20:51

美中貿易戰升溫拖累 鴻海工業富聯大跌逾8%

2018-06-19 11:39

分析：A股進入非理性殺跌階段

2018-06-19 17:15

調查：2020年人民幣將占全球外匯存底8.5%

2018-06-19 11:04

川普對中國貨再開鍘 陸股暴跌千檔跌停創新低

2018-06-19 19:55

影業巨頭：數千影視公司將倒閉

2018-06-19 14:14

陸股暴跌 人行行長易綱喊話：保持冷靜會守住風險底線

2018-06-19 20:43

陸要求京東方逾五成驅動IC都要用國貨 衝擊台廠

2018-06-19 14:09

兩架北韓專機上午抵北京 金正恩可能3訪中國

2018-06-19 11:35

美中貿易戰升溫 人民幣重貶債市趨熱

2018-06-19 16:56

金正恩三訪中國 外媒：或諮詢與美會談對策

2018-06-19 13:53

免費進景區 免費掛號 福建發出台胞老年證

2018-06-19 23:28

金正恩送花為習近平慶生 消息卻在中國網路被禁

2018-06-19 18:09

美印日關島軍演 中國派遣偵察船圍觀

2018-06-19 12:20

瑞銀：若貿易戰升溫 恐拖累中國GDP0.3至0.5個百分點

2018-06-19 21:58

杜拜酋長看上袁隆平海水稻研究 要在沙漠建綠洲

2018-06-19 21:44

小米突然延後陸股上市 相關類股大跌

2018-06-19 16:38

中國發現多恐龍足跡 印證小型恐龍會群居

2018-06-19 19:53

金正恩3訪陸 報告川金會

2018-06-19 14:24

四川樂山公車爆炸 嫌犯重傷

2018-06-19 10:56

京東物流主攻國際化 全球本地交付時效提升至48小時

2018-06-19 04:52

上海中心氣象宣布 19日起正式進入梅雨期

2018-06-19 22:30

中共陸軍公開發布 考核13個集團軍軍長的流程

2018-06-20 00:54

崔永元持續爆料 秀出馬雲側面照引聯想

2018-06-19 20:11

豆腐渣工程！四川宜賓灌溉水渠一捏就碎

2018-06-19 14:15

小米：推遲CDR發行申請 將先赴港上市

2018-06-19 11:15

惠台31條如何落實 在桂台商台胞提出這些建議

2018-06-19 22:38

港父親節弒雙親 23歲女吸氦氣自盡

2018-06-19 12:48

劉曉波銅像搬移 泛民派嘆香港容不下劉曉波

2018-06-19 16:55

港媒：隱患未除 廣東台山核電站「開機」

2018-06-19 14:19

港股下挫逾500點 受中美貿易戰衝擊

2018-06-19 11:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top