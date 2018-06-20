中共陸軍公開發布 考核13個集團軍軍長的流程

2018-06-20 00:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



受大陸網友關注的「考軍長」，18日拉開帷幕，中共陸軍13個集團軍軍長， 依據抽籤確定順序，接受陸軍考核。有大陸網友評論，未來資訊化戰爭，對指揮員能力素質提出更高要求，聚焦備戰打仗課題，突出指揮訓練主題，讓軍長走進考場，陸軍這一步棋走得高。

新華社解放軍分社報導，更多網友關注「怎麼考」，畢竟「考軍長」史無前例，6月12日開始，為鍛鍊提高戰役籌畫指揮能力，從陸軍首長機關到戰區陸軍、集團軍首長機關全程參訓作業。

集訓的第一階段，主要是理論授課和作業練習，5個戰區陸軍司令員親自備課授課，陸軍機關聽課的局長們與授課者進行遠端互動交流，陸軍院校專家與參訓人員以作業內容為課題，深入交流互動，碰撞啟發思路。

集訓的第二階段，組織戰役指揮員考核，也就是考軍長，考核時間6月18日至22日，陸軍13個集團軍軍長，根據戰時指揮所編成，按照核心要素齊全的要求，分別抽組15名參謀人員。

陸軍提前20小時下發想定作業條件，受考人員依託野戰帳篷封閉展開戰役籌畫作業。每天上午、下午各安排兩名軍長受考，每名軍長考核1小時。

評判方式分兩種，書面作業成果，受考者在匯報前1小時提交，專家組組織評閱和打分；現場評判，由12名院校專家教授組成的評委組現場打分、亮分、報分，取平均分。專家組位於後台評判，對受考者保持單向透明。