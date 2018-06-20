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貿易戰瀕危機邊緣 義和團心態…陸大忌諱

2018-06-20 00:22聯合報 記者林則宏╱即時報導

美國6月15日宣布，將對總值500億美元的中國商品徵收25%關稅，這一天，正好是大陸國家主席習近平65歲生日。儘管純屬巧合，但面對來自華盛頓這份不懷好意的生日禮物，北京既嚥不下這口氣，也沒有示弱餘地，隨後即宣布推出同等規模、同等力度的報復措施。

這導致川普於周一加碼威脅，將對2,000億美元中國商品加徵10%關稅。大陸商務部19日上午再次回應稱，將會做出強有力反制。顯然，中美先前連續三輪談判，不僅未能化解雙方分歧，反而使得貿易戰更接近引爆邊緣。

以川普不按牌理出牌的行事風格，要判斷中美貿易摩擦下一步發展並不容易。可以確定的是，美國的目標應已不是中美鉅額貿易逆差。因此儘管6月初在北京的談判，大陸承諾將購買近700億美元的美國農產品、能源產品等，卻仍無法讓川普政府收手。

在美國將徵稅清單金額拉高至2,000億美元後，北京要如何應對顯得左支右絀，畢竟2017年大陸對美出口高達5,056億美元，但自美進口僅1,303億美元。因此，商務部已不提「同等規模、同等力度」報復，改為聲稱將採取「數量型和質量型相結合的綜合措施」。

這代表如果在首批約340億美元中國輸美商品加徵關稅措施7月6日正式實施前，雙方不能達成某種形式妥協，中美經貿摩擦恐將不再侷限於關稅領域。如此一來，當前的中國經濟能否承受這樣的挑戰，從周二股匯市的劇烈波動或可約略看出端倪。

歷史上6月15日還曾發生過一件大事，1900年庚子事變，端郡王載漪率義和團進攻北京西什庫教堂，與駐守的法義士兵激烈交戰。最後法義聯軍死傷各10餘人，義和團和清軍逾600人喪命。庚子議和後，清政府還得賠償出資重修遭毀的西什庫教堂。

以今天雙邊實力對比，中國最忌以義和團心態與美國直接硬碰硬。若川普真要蠻幹到底，做出美國能接受的讓步，恐是北京最終不得不做出的選擇。

北京川普

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