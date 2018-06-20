宮廟人員來台申請 陸委會暗示會被打回票

2018-06-20 01:12 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／台北報導



海峽論壇六月上旬在廈門舉辦，多場分論壇及交流活動跨海到台灣舉行。 新華社 分享 facebook

第十屆海峽論壇在台分支活動「兩岸宮廟敘緣交流會」月底在南部登場，據了解，有八十多家大陸廟宇有意願來台參與活動。

不過，陸委會認定海峽論壇是陸官方主辦的大型統戰交流平台，陸方藉在台分論壇或其他分支活動進行統戰政治操作，不僅大陸官員無法來台參加此一活動，大陸宮廟人員的來台申請案也會被打回票。

海峽論壇六月上旬在福建廈門舉辦，有多場分論壇以及交流活動跨海到台灣舉行。兩岸輪流主辦的「海峽百姓論壇」六月二日在新竹舉行，但對岸公務團一行申請案遭內政部聯審會駁回，也讓百姓論壇主辦單位錯愕。

宗教交流方面，據指出，「兩岸宮廟續緣交流會」將於六月卅日以及七月一日分別在高雄及台南舉行，這場活動的台灣主辦單位為中華道教聯合總會、台南麻豆海埔池王府以及台南新營太子宮等，活動內容則有座談會、參會以及聯合祭典。

兩岸宮廟敘緣交流會過去都在大陸舉辦，今年首度在台灣舉行。據了解，合計五百多家兩岸宮廟響應，大陸方面有八十家廟宇、一百多名廟方人員有意來台交流，此外，由於先前才發生大陸官員來台參加百姓論壇遭擋，因此，這次活動台灣方面並未邀請大陸官員出席，單純聚焦民間宗教交流。

但是陸委會昨表示，陸方刻意與我民間團體合作，在台灣舉辦海峽論壇分論壇或其他分支活動，藉機進行政治操作，實無法獲得台灣民眾的認同，對陸方人員申請來參加海峽論壇的分論壇或分支活動，政府都會否准其申請案，歷年來均是同一立場，從未改變。

陸委會官員指出，我民間團體呼應對岸舉行相關活動，因中華民國憲法保障人民集會結社自由，只要活動現場不要出現「海峽論壇」標語等相關元素，基本上政府無法禁止，我方也將派員監控，並呼籲大陸人士不要藉由自由行或其他名義違法參加活動，一旦被我方查處將註記嚴審。

另一方面，據透露，在不涉入政治意涵的兩岸宗教交流上，政府立場是歡迎的，但這次兩岸宮廟敘緣交流會背後帶有濃厚統戰色彩，我方官員也勸大陸宗教團體避開海峽論壇時間來台交流，「其他時間要來都歡迎」。