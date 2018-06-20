金正恩第3次訪問 陸刻意增強交往透明度

2018-06-20 00:51 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林庭瑤



金正恩昨天率團抵達北京首都機場，中共官媒旋即發布消息。 美聯社 分享 facebook

北韓領導人金正恩前兩次訪問中國大陸，都是在返抵平壤後才發布消息，金正恩昨天率團抵達北京首都機場，中共官媒旋即發布消息，可見「川金會」後確認北韓的國際地位，北韓未來對外關係將走向「正常國家」。

金正恩專機昨剛抵達北京首都機場，新華社發出四十七字的短消息，外媒蜂擁群聚釣魚台國賓館守候。當歡迎晚宴還在人民大會堂舉行，央視新聞聯播就報導「習金會」的會談內容，新華社還發出兩則近兩千字報導，中共官媒展現罕見的作業速度。

金正恩此行到北京的交通方式，有別於前兩次的綠皮專列，這次改搭高麗航空的專機，顯現對出訪安全的自信；金正恩率親信抵京，也意謂其政權在北韓內部相當穩固。金正恩這次不是「非正式訪問」，顯示中國大陸刻意增強與北韓關係交往的透明度。

北京清華─卡內基全球政策中心研究員趙通分析，金正恩與美國總統川普在新加坡的歷史性會晤，確認北韓的國際地位，與美國及其他國家的關係走向正常化，中國大陸將「光明正大」與北韓交往，北韓也會打破國際孤立局面。

趙通指出，金正恩很了解在「川金會」後，因其深知中國內部有股不安的聲音，擔憂北韓與美國走得太近，尤其當下中美貿易戰如火如荼開打，恐使北韓成為美國的棋子，金正恩這次在「川金會」一周內訪京，即意圖緩解中國內部的這層顧慮。

金正恩刻正改變過去「秘密、非正式」訪問的外交方式，逐漸轉向「正常國家」享受出訪所應有的禮節與形象。金正恩更是展現自信，從宅男搖身一變成為愛出訪的外交家，在習近平老大哥的指引下今後「開大門、走大路」，掀開北韓積極外交的新階段。