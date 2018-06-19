金正恩訪中 北韓或為美中貿易戰棋子

2018-06-19 20:51 中央社 台北19日電



圖為北韓領導人金正恩（左）5月8日在東北大連與中國國家主席習近平（右）會談。美聯社 分享 facebook 北韓最高領導人3個月內3度訪中，分析指出，金正恩此行除了通報川金會的情況外，也會尋求北京支持北韓改革開放等。在美中貿易摩擦加劇之際，分析認為，北韓也是北京可運用的棋子。

金正恩19至20日前往中國訪問，與上次前往大連一樣仍是搭飛機出訪，也是他3個月內第3次訪問中國。

中國獨立學者鄧聿文在接受英國廣播公司（BBC）中文網訪問時表示，金正恩訪中可能有3項重點，第一，向中方通報川金會的情況，尤其是和美國總統川普是否達成了沒有公布的一些棄核細節。第二，討論北韓下一步的改革和開放問題，並尋求中方支持。第三則是協商解除制裁。

報導指出，北韓經濟大幅度依賴中國，但中國先前落實了多項制裁措施，禁止進口北韓的多種產品，被視為重挫北韓經濟的舉措。

另一值得注意的是，金正恩這次訪中前，美國公布了向中國產品徵收關稅的措施。

鄧聿文表示，貿易戰與北韓問題兩者「肯定有聯繫」，而從中方這次事先公布金正恩訪中的時間點來看，不排除中國在中美博奕中，有意利用北韓向美國施壓。

他指出，如果金正恩今次訪中目的確實符合前述3點，而他本身對棄核又三心兩意的話，那麼金正恩可能會答應北京的要求，主動投入北京的懷抱，充當美中博奕棋子。