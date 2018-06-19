金正恩今明兩天訪陸 親向習近平說明川金會

2018-06-19 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸官媒央視發布消息，6月19日至20日，北韓最高領導人金正恩對中國大陸進行訪問。

這也是北韓領導人金正恩第三度訪問中國大陸，今天出發。預計金正恩此行的目地在親自向中國大陸國家主席習近平說明川金會的細節，並商討今後的對應。

日本經濟新聞報導，相關消息由中朝關係者獲知，北京方面相關機關已經在進行警備準備，最快今天上午金正恩就會搭機前往中國大陸。