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廣東問題核電站偷「開機」 香港緊張

2018-06-19 00:15聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

台山核電站1號機組，圖為資料畫面。 （騰訊網）
台山核電站1號機組，圖為資料畫面。 （騰訊網）
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距離香港一百卅公里的廣東台山核電站，去年底被揭發其一號機組測試時有重要組件破裂，但半年不到，該機組就在完全保密情況下，於本月六日正式「開機」。這意味全球首個歐洲壓水式反應爐 （EPR）正式啟動；台山核電站的核安全狀況引發香港市民的關注。

大陸曾宣布，二○三○年前新蓋一百座核電廠，將成為全球最大的核電國 。香港傳真社報導，本月十日及十七日取得的衛星圖片顯示，台山核電站的廢熱水排水明渠曾經排水，顯示核電站冷卻水系統正在或曾經運作。但負責台山核電站主要股東中國廣核電力，及旗下台山核電合營有限公司的網站，均未對外公布一號機組的測試進度，以及已開機的消息。

國際原子能機構（IAEA）資料顯示，台山核電站一號機組已於本月六日進入「首次臨界」階段。首次臨界即是利用中子放射源啟動核燃料棒，令核燃料正式進行核裂變，是核電站機組接駁電網、正式投入商業運作前的最後階段測試，反應爐的熱力輸出會由低至高調升。

台山核電站兩個機組採用法國研發的歐洲壓水式反應爐，是目前最先進的核電設施。法國弗拉芒維爾核電站（Flamanville）的EPR機組，二○一五年因反應爐壓力容器頂蓋被驗出碳含量超標，有破裂風險而延遲投產。台山一號機組也因此進度超前，成為全球首個正式開機的EPR，計畫今年內投產。

台山機組使用同樣鍛造方法的反應爐壓力容器頂蓋，中共國家核安全局今年四月頒發首次裝料批准書時，要求台山核電儘快研發有效的在役檢查方法，若檢驗技術開發不成或檢驗出現不利結果時，頂蓋在二○二五年四月底後，不能繼續使用。

最早被發現反應爐壓力容器頂蓋異常的法國弗拉芒維爾核電站，同樣被法國核安全局點出目前的檢查未能完全排除發生風險的可能，由於重新鍛造頂蓋需時近七年，只批准頂蓋使用至二○二四年。法國弗拉芒維爾核電站已確定重新訂製並更換有問題頂蓋，投產時間不明。

傳真社報導，台山一號機組在首次進行最後階段測試前，已多次發現問題，大陸國家核安全局五月廿二至廿五日曾為最後階段測試前進行核安全檢查，卅日發出報告提出六項問題，包括有監測儀器故障、反應爐保護系統信號誤鳴等硬體問題，也有部分人為失誤。

大陸國家核安全局要求台山核電須在首次最後階段測試前處理，但報告未提及改善問題需多少時間。中廣核及台山核電也未公開交代是否完成改善工作，一號機組便在報告發表七天後進入首次後階段測試。

核電法國香港

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