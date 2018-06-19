「…恐涉非法集會」 香港七一遊行 起點還在爭

2018-06-19 00:15 聯合報 特派員 聯合報 特派員 李春 ／香港報導



香港一年一度的七一遊行，主題定為「結束一黨專政，拒絕香港淪陷」，但遊行從哪裡起步尚有爭議。 美聯社 分享 facebook

香港一年一度的七一遊行，主題定為「結束一黨專政，拒絕香港淪陷」，但遊行從哪裡起步尚有爭議。

香港自二○○三年起，年年都有七一遊行，主辦者是香港民間人權陣線，主題則年年不同。

香港民間人權陣線說，今年七一遊行，以「結束一黨專政，拒絕香港淪陷」為主題，是指沒有民主的制度，沒有人民有效有權的監察，香港情況每況愈下。

主題定了，遊行起步點未定。香港民陣指警方批出「不反對通知書」中，以維多利亞公園園草坪作為遊行起點，但民陣希望以銅鑼灣東角道行人專用區為起點。民陣認為警方侵犯集會自由權利，考慮對遊行起點作「公民抗命」，但最終如何決定會先與團體討論，即使「公民抗命」也無意堵塞任何主要幹道。

民陣副召集人洪俊毅表示，以維園草坪起步極不理想，民陣仍未確最終確認是否採取公民抗命；如果是，也只會局限於起點，之後的遊行路線會按警方「不反對通知書」要求進行。

香港警務處長盧偉聰日前說，在通知書所批以外地方加入遊行，可能涉及參加非法集會。

民陣召集人葉志衍表示，民陣不希望發起公民抗命，有此念頭是因警方處理手法惡劣，而在香港風險愈來愈大，要考慮市民和參與團體承受能力，故現階段會繼續向警方提出其他可行方案。他認為警方的做法，是有意降低七一遊行人數。

立法會前議員梁國雄表示，即使在「不反對通知書」所批地點外出發都不是非法集會，只是未經批准，批評盧偉聰恐嚇港人。