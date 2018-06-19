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揪地方敷衍假治汙 大陸中央問責630人

2018-06-19 00:15聯合報 記者戴瑞芬／綜合報導

廣東清遠謊報惡臭水體已清澈見底，居民視為「笑話」。 圖／香港01
廣東清遠謊報惡臭水體已清澈見底，居民視為「笑話」。 圖／香港01
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大陸綠色風暴席捲，中央環保督察劍指違法排汙，大陸生態環境部今年第一批從五月卅日至六月七日，對河北、江蘇等十個省市實地排查，累計問責逾六百卅人。

被稱為「環保欽差」的中央環保督察組，除了生態環境部，還動用專門「打虎」的中紀委、反腐廉政的中組部參加。

新華社報導，目前中央環保督察組正著手開展第二批省市督察，預計近日行動，將採十五天深入一線、深入現場的模式作業。生態環境部新聞發言人劉友賓強調，要讓表面整改、假裝整改、敷衍整改等環保弊病曝光，堅決查處到底。

報導指，生態環境部第一批環保督察在大陸全國生態環境保護大會召開不到十天後，啟動對河北、內蒙古、黑龍江、江蘇、江西、河南、廣東、廣西、雲南、寧夏等十省份，全部進駐排查。

江蘇泰興台商透露，在習近平「綠水青山就是金山銀山」令下，中央環保督察組自二○一五年底開始對全大陸卅一個省份進行中央環保督察。但是查歸查，很多地方黨政幹部只會對環境治理喊喊口號、做做表面文章。所以這波中央環保督察「回頭看」，也就是要揪出「假環保」的官員，進行真問責、嚴處理。

中央環保督察「玩真的」，查緝違法排汙力度有多大，據形容，幾乎是「三天整治一家散亂汙企業」（指規模小、分布散亂、汙染環境的企業）。

例如，江蘇泰興化工園的綠化帶，有兩年未清的數萬噸汙泥，挖出垃圾和工業廢棄物；在無錫錫山區把居民投訴噪音、粉塵擾人的東方木材加工廠，督察組只用三天，清走兩個籃球場大的工廠。

督察組通報，截至六月十四日，六個中央環保督察組約談十省一百廿六名領導幹部，其中省級領導五十人，部門和地市領導七十六人；共收到民眾舉報一萬兩千八百一十七件，受理有效舉報一萬六百零八件，完成查處三千兩百零六件。其中立案處罰六百四十一家，罰款累計人民幣五千八百零七萬元；立案偵查七十五件，拘留五十八人；約談三百六十五人，問責六百卅人。

內蒙古習近平反腐

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