Google投資京東 砸5.5億美元現金

2018-06-18 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸電商品牌京東和美國科技巨頭Google今（18）日宣布，Google將以5.5億美元現金投資京東，雙方將結成廣泛的戰略合作伙伴關係。

澎湃新聞報導，根據協議，Google將獲得27,106,948股新發售的京東A類普通股，發售價為每股20.29美元，等值為每ADS（美國存託股票）40.58美元，此價格為前十個交易日的交易量加權平均價格。

此外，Google和京東將在一系列戰略項目上進行合作，其中一項是在包括東南亞、美國和歐洲在內的全球多個地區合作開發零售解決方案。結合京東在供應鏈、物流領域的專業能力與谷歌的技術優勢，雙方將攜手探索打造下一代零售基礎設施解決方案，為消費者提供有價值、個性化、流暢便捷的購物體驗。

京東同時計劃優選一系列高品質商品，通過Google Shopping在全球多個地區進行銷售。

京東集團首席戰略官廖建文表示，與Google合作開啟廣闊的創新空間，為全球消費者打造優質消費體驗，這是全球零售現代化進程的重要一步。在京東6月18日全球年中購物節最高潮之際，這次合作讓我們掀開一個新的篇章。

Google首席商務官Philipp Schindler表示，非常高興與京東合作，共同探索為全球零售生態提供下一代解決方案，為消費者提供有價值、個性化、流暢便捷的購物體驗，讓消費者能夠隨時隨地以他們想要的方式進行購物，” Google將以5.5億美元現金投資京東，雙方將結成廣泛的戰略合作伙伴關係。（照片／百度圖庫） 分享 facebook

谷歌165億投資京東 戰略合作探索零售生態

【中央社／台北18日電】

美國科技巨頭谷歌（Google）今天宣布將以5.5億美元（約新台幣165億元）現金投資中國電商品牌京東，雙方將結成廣泛的戰略合作夥伴關係，共同探索為全球零售生態提供下一代解決方案。

澎湃新聞報導，根據協定，谷歌將獲得約2710.69萬股京東A股，每股發售價20.29美元。

谷歌和京東將在一系列戰略項目上進行合作，其中一項是在包括東南亞、美國和歐洲在內的全球多個地區，合作開發零售新方案。

報導說，結合京東在供應鏈、物流領域的專業能力與谷歌的技術優勢，雙方稱將攜手探索打造下一代零售基礎設施解決方案，為消費者提供流暢便捷的購物體驗。

京東集團首席戰略官廖建文表示，這是全球零售現代化進程的重要一步。

谷歌首席商務長辛德勒（Philipp Schindler）表示，谷歌非常高興與京東合作，共同探索為全球零售生態提供下一代解決方案，讓消費者能夠隨時隨地以他們想要的方式購物。

京東同時計畫選擇一批商品，透過谷歌購物（Google Shopping）在全球多個地區銷售。