設計生產航母、核潛艇 陸中船重工「二把手」孫波落馬

2018-06-17 17:15 世界日報 中國新聞組／北京17日電



端午節假期第一天，中國大陸中央紀委深夜打虎。中紀委官網16日晚間9時許通報，中國船舶重工集團黨組副書記、總經理孫波涉嫌違紀違法，目前正接受中紀委與中國國家監委紀律審查和監察調查。

北京青年報報導，中船重工成立於1999年7月1日，是由原中國船舶工業總公司部分企事業單位重組成立的特大型國有企業，是國家授權投資的機構和資產經營主體。承擔著航母、核潛艇、常規潛艇、水面艦艇、水中兵器等海軍武器裝備科研、設計、生產、試驗等。

打開中船重工公司官網「領導介紹」欄，孫波名字還在，排在董事長的後面，位列第二。

資料顯示，孫波生於1961年，1982年8月大連工學院船舶設計與製造專業本科畢業，2007年7月獲得大連理工大學船舶與海洋結構物設計製造專業工學博士學位，研究生學歷，高級工程師（研究員級）。

孫波歷任大連造船新廠造船技術所科長，副所長；經營處處長、副總工程師、副廠長；大連新船重工董事、副總經理、總經理；大連造船重工董事、總經理；中國船舶重工集團總經理助理，大連船舶重工集團董事長、總經理。

他曾被授予「遼寧省十大傑出青年企業家」、「大連市企業改革紀念章」等。

報導提到，孫波直至落馬前，在總經理的位子上工作了三年多。而就在落馬的五天前，孫波還到中船重工物資貿易集團公司調研。

去年，中央第六巡視組對中船重工黨組進行了「機動式」巡視，就指出多個問題，包括有領導人並無如實向組織報告個人事項；執行幹部選拔任用規定不嚴格，紀律意識淡薄，以及利用企業經營管理權謀取私利。一年多後，孫波落馬。