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毒奶粉事件10年 結石寶寶媽微信談赴港遭攔截

2018-06-17 12:29中央社 記者周慧盈北京17日電

中國「毒奶粉」事件將滿10週年之際，一名來自浙江的受害者母親在微信表示，要去香港紀念此事，結果遭警方攔截連夜帶回。

2008年9月，一篇「甘肅14名嬰兒疑喝三鹿奶粉致腎病」的報導，曝光石家莊三鹿集團生產的奶粉添加了可導致腎結石、甚至死亡的化工原料三聚氰胺。此事轟動中國社會，隨後愈來愈多幼兒就醫查出罹患腎結石等泌尿系統疾病。

三聚氰胺「毒奶粉」事件爆發後，受害者家長成立集體維權的「結石寶寶之家」。美國自由亞洲電台日前報導，結石寶寶之家成員蔣亞林最近從浙江金華搭火車南下，途中用微信向其他家長表示要去香港紀念結石寶寶10週年，結果遭公安攔截，連夜帶回居住地。

蔣亞林說，10年來，她11歲的女兒腎結石狀況並未改善，經常雙腎疼痛。有些孩子更是病情加重，無錢醫治。

報導引述蔣亞林說：「我此次到香港，是因為結石寶寶到今年已10週年了，在這10年以來，我們的孩子沒有獲得任何補償，或者是醫療保證。」

她表示：「這次10週年，我想感謝全世界所有關注和關心結石寶寶群體的各界人士，也非常感謝世界各國的記者。」

報導說，10年來，不少患兒家長因維權受到當局的打壓，甚至判刑。受害患兒家長郭利就因為揭發施恩奶製品公司產品的品質問題，於2009年遭廣東潮州法院以「敲詐勒索罪」判刑5年。

郭利出獄後不停申訴。廣東省高院去年4月終審裁定他無罪。郭利最近和母親抵達香港，他說，「我們這次來考察一下，能否按照當地的法律環境和條件，起訴當年加害我和我的家庭以及孩子的公司」。

郭利說，10年來，他每天都在紀念結石寶寶事件，紀念因毒奶粉而離開這個世界的兒童。

香港微信公安
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