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南韓提議中日韓朝合辦2030世足 陸媒：沒有必要！

2018-06-15 15:17聯合報 記者許依晨╱即時報導

北美三國剛剛聯合申辦2026年世界盃足球賽，昨天南韓足協拋出由南北韓與日本、大陸共同舉辦2030年世界盃的想法，不過有大陸媒體則稱「沒有必要」，表示大陸已經辦過奧運、亞運，男籃世界盃明年也要在大陸舉辦，若要舉辦世足賽，中國大陸絶對有能力獨立做到。

廣州日報的評論指出，大陸、日本、南北韓四國一起申辦2030年世界盃，早些時候看起來還是個有創意的事情，但現在卻已有些流於俗套，而且，聯合舉辦還很可能帶來很多不良的連鎖反應，「合辦，只是看上去很美罷了」。

這篇評論說，聯合申辦並不是新鮮事了，2020年的歐洲盃就將由歐洲12個國家的13個足協共同舉辦。而這裡面有一些時代背景，歐洲從2010年爆發歐債危機，經貿環境險惡，法國等國的財政赤字越來越多。這種情況下，一口氣拿一大筆錢出來獨立舉辦大型賽事，顯然讓歐洲諸國都吃不消，歐足聯最終決定由12個國家共同舉辦，也算是渡過了難關。

評論表示，至於2022年卡達主辦世界盃之後，就將是美加墨聯合舉辦的2026年世界盃，難道，世界盃以後會進入「抱團申辦」的新潮流嗎？

評論指出，韓國並非第一次提出「中日韓朝聯合申辦世界盃」的主張。但這一提案的可行性並不大，因為卡達將舉辦2022年世界盃，想要在2030年就將世界盃帶回亞洲，顯然不合規矩。北韓方面對此未置可否，日本也沒有表現出積極的態度，至於中國足協目前也沒有給出明確的答覆。

評論說，舉辦世界盃需要不少硬體達標，最直接的是要有12座現代化體育場。現在中超聯賽如火如荼，各地對足球運動越來越重視，且不說目前現有的體育場是否達到要求，即便到2030年之前新建12座球場，也不是太大的問題，中國大陸絶對有能力獨自舉辦一屆世足賽。

6月14日俄羅斯世界盃足球賽在莫斯科舉行開戰幕，來自中國大陸的球迷在球場外合影。...
6月14日俄羅斯世界盃足球賽在莫斯科舉行開戰幕，來自中國大陸的球迷在球場外合影。圖╱新華社
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