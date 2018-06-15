習近平談川普：維持親密個人友誼

2018-06-15 02:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



中國大陸國家主席習近平14日表示，他與美國總統川普維持良好的工作關係跟親密的個人友誼，就中美關係都能夠及時交換意見。

龐培歐在「川金會」後陸續訪問南韓首爾與中國大陸北京，14日在北京會見中國大陸國家主席習近平、政治局委員楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅。

龐培歐與王毅舉行聯合記者會時指出，雙方就北韓制裁議題談了許久，中方重申履行聯合國安理會相關決議的制裁；龐培歐說，只有在北韓完全去核化之後，才會解除制裁。

龐培歐並說，關於去核化的速度，美中雙方都認為需要盡可能盡快進行，以達成結果，並且在適當的時候提供安全保證。

根據美國國務院發布習近平與龐培歐會談前短暫發言，習近平稱與川普能就中美關係及時交換意見，就重要區域與國際問題進行良好討論；中美之間有很好的對話機制，應該充分利用。

龐培歐向習近平說，川普也很重視與習近平之間的親密關係，以及兩國之間的關係；龐培歐還祝福習近平生日快樂，習近平的生日是6月15日。

白宮日前發布聲明指出，將於6月15日前公布加徵關稅的中國大陸產品最終清單，龐培歐與王毅在北京會談時也討論了美中貿易問題。

王毅在聯合記者會表示，雙方迄今舉行多輪磋商，達成重要諒解與共識；希望美方不要再單方面採取任何非建設性的行為，也不要為雙方下一步磋商製造新的障礙。

王毅說，目前雙方面臨兩個選擇，一是合作與雙贏，一是對抗並雙輸；中方已作出了第一個選擇，希望美方同樣做出明智的選擇，「當然，中方也已做好應對第二種選擇的準備」。

龐培歐指出，美中貿易逆差仍過高，他強調川普對於導正這種情勢的重要性，使貿易更平衡、互惠、更公平，並有機會讓美國勞工得到公平對待；龐培歐稱，雙方進行了良好且具建設性的討論。

龐培歐並提及美中安全方面的問題，重申美方關切中國大陸在南海軍事化，危及貿易流通並威脅其他國家主權，以及破壞區域穩定的行為；龐培歐說，他為此敦促楊潔篪，楊潔篪重申中方願以和平方式解決爭端，不採取威脅或恐嚇手段，相信美中可以繼續為此共同努力。