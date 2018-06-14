五星旗可在台飄揚？陳芳明：變相投降

2018-06-14 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



有民眾去年在國發會公共政策網路參與平台提案，要求增設刑法條文，禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示及出現；法務部以不符憲法保障人民言論自由為由，「不予採納」。台灣社等本土社團近來表達強烈反對，呼籲政府確立敵我意識，加強國安。對此作家陳芳明表示，他無法接受五星旗進入台灣，那是一種虛偽，也是一種變相投降。

台灣社等本土社團昨串連並召開記者會表示，「懸掛五星旗」與「鼓吹中國併吞台灣」都不該屬於言論自由的保障範圍，並呼籲政府應確立敵我意識，對於在台灣懸掛五星旗的人，應該加以取締。

對此作家陳芳明也在臉書以「我無法接受五星旗進入台灣」為題發文聲援，他指出，中國正要求航空公司把台灣改為「中國台灣」時，我們為何還對五星旗如此寬容，不要隨便擴大解釋「言論自由」，也不要假裝我們有多開放。那是一種虛偽，也是一種變相投降。

陳芳明說，本土社團主張取締在台灣高舉五星旗，他非常贊成。他是一個自由主義者，對於統派言論都可以接受，也可以體會他們的思想理念。但是，涉及到國家層次之際，他絕對不會和稀泥。他不懂為什麼五星旗可以在台灣公開招搖？那已經超過一個自由主義者能夠忍受的底線。五星旗代表了政治權力的延續，北京已經直接干涉了台灣內政。