親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北農案遭傳喚 北農總經理吳音寧：絕無不法

周刊爆：蔡英文姐夫 欠三大銀行250萬卡費不還

人民日報淡化處理川金會 照片不登內文僅331字

2018-06-13 10:57中央社 台北13日電

美國總統川普（右）12日與北韓領袖金正恩（左）在新加坡舉行歷史性峰會，兩人共同在...
美國總統川普（右）12日與北韓領袖金正恩（左）在新加坡舉行歷史性峰會，兩人共同在媒體面前簽署文件後握手致意。新加坡通訊及新聞部提供
分享
川金會」昨天成功破冰並發表聯合聲明，成為世界各國媒體的頭條新聞，但中共黨媒人民日報今天明顯淡化處理相關新聞，不但在頭版隻字未見，而且連一張照片都看不到。

人民日報今天僅在第3版要聞右下角刊出川金會簽署聯合聲明的新聞，不但標題小，而且內文只有短短的331字。其它相關新聞，僅刊登中國外交部對川金會發表的聲明，而且還擺在川金會新聞的上面。

人民日報海外版則在頭版下方刊出「望海樓」專欄分析川金會內容，並重申中國立場；另外在第2版要聞右上角刊出中國外交部對川金會發表的聲明。有評論，有聲明，但川金會新聞卻隻字未登。

昨天在新加坡登場的川金會，現場有超過兩千家媒體爭搶歷史鏡頭，但今天出版的人民日報與海外版卻連一張照片都看不到。

「望海樓」評論指出，川金會取得的積極成果，對（朝鮮）半島實現無核化及和平穩定有實質性的好處，但川金會聯合聲明關於雙邊關係、和平機制、無核化的內容，「並沒有超出2005年9月19日朝核問題第四輪六方會談共同聲明的範圍」。

評論稱：「對比一下，令人不勝感慨。在半島，經過10多年曲折發展後歷史似乎又回到了原點。」

評論雖肯定川金會及其取得的成果，是推動半島無核化與和平進程的正確而重要的步伐，但也強調「一次會晤不可能一步實現朝鮮半島無核化和各方關係正常化，不可能解決所有問題」。

評論最後並重申中國立場：作為半島近鄰和重要一方，中方願同有關各方一道，繼續致力於推動實現半島無核化和長治久安。「各方應珍惜半島局勢積極勢頭。今後，關鍵要防止節外生枝。」

川金會中共

相關新聞

迎接市場考驗 中興通訊A+H股13日復牌

2018-06-12 23:00

考察山東 習近平發語要建設海洋強國

2018-06-13 10:48

川金會後 美國務卿蓬佩奧14日訪問中國

2018-06-13 11:19

美國務卿明訪陸 向北京介紹川金會成果

2018-06-13 11:05

川金會落幕 陸學者稱：北京是幕後功臣

2018-06-13 10:35

上合峰會 學者：成為普亭一次耀眼舞台

2018-06-13 10:29

香港美食竹昇麵快絕響 永華麵店宣布8月「光榮結業」

2018-06-13 10:18

劉結一：兩岸關係好 台灣才有前途

2018-06-13 00:19

陸限縮赴台就學為哪般？ 保證思想「根正苗紅」

2018-06-12 21:42

貴州官方：052D型驅逐艦「貴陽艦」 將入列北海艦隊

2018-06-12 20:48

涉及思想審查？陸民攜違禁品搭機將遭拒乘1年

2018-06-12 20:12

衛星照：共軍紅旗9飛彈 重新現身西沙

2018-06-12 20:07

美國官員出席在台協會新址落成 陸：敦促美方恪守承諾

2018-06-12 19:27

美報告：中國強制經濟手段 迫他國改變政策

2018-06-12 16:46

中國「翻牆」難 赴陸受招待學生深感兩岸差異大

2018-06-12 16:32

劉曉波紀念銅像首次在港擺放 供人悼念

2018-06-12 16:16

中共軍隊一切有償服務 今年底前全部停止

2018-06-12 15:52

中國709案維權律師 又有3人被吊銷執業證

2018-06-12 15:17

逃過制裁 中興通訊修復信任之路難度高

2018-06-12 14:37

林祖嘉：政府對兩岸年輕人之間的交流 不應有任何限制

2018-06-12 12:53

郝龍斌：台灣經濟最大難題不是經濟 關鍵在民粹

2018-06-12 12:53

越南再掀反華遊行 陸媒：西方媒體炒作

2018-06-12 11:28

人民日報籲台灣登陸年輕人：看住自身的優越感

2018-06-12 10:40

小資女赴陸工作3年 一張公告讓她立刻辭職返台

2018-06-12 10:28

粵港澳大灣區規劃 港人指香港優勢少

2018-06-12 02:12

旺角暴亂襲警罪成立 港獨3人重判 最高7年

2018-06-12 00:47

中國海警黃岩島強奪菲國漁獲？中：認真調查中

2018-06-11 21:22

習近平：脫貧要苦幹奮鬥 奪取全面勝利

2018-06-11 20:58

粵港澳大灣區規劃將發布 港民調認香港優勢不大

2018-06-11 16:04

海峽論壇 匯兩岸故事促民間交流

2018-06-11 14:31

「像打線上遊戲」下賭世界杯 港莊家還支援行動支付

2018-06-11 14:17

梁振英推廣華服 曾俊華酸「懷舊令人流淚」

2018-06-11 14:11

香港旺角騷亂 本土派梁天琦被判囚6年

2018-06-11 11:59

陸媒：上海至杭州可能興建超級高鐵

2018-06-11 11:23

政治體制改革 學者憂「無限期延後」

2018-06-11 01:07

陸媒藉普亭與上合峰會 狠酸川普及G7峰會

2018-06-10 20:20

太平島傳租借美軍 陸媒：加速統一進程

2018-06-10 17:31

普亭出手 俄搶下美手中的200億人民幣中國核電大單

2018-06-10 17:19

從為普亭煎餅果子點讚說起 這些年習近平吃紅的小吃

2018-06-10 16:31
看更多

熱門文章

婚禮辦到一半被趕出新娘氣哭 飯店：公務員要開會

2018-06-12 11:36

女赴醫切腫瘤 一個月後才知整個子宮都沒了！

2018-06-12 16:22

悲劇！ 為保平安幫新車拜拜 剛買的BMW瞬間成火球

2018-06-13 09:51

中共軍隊一切有償服務 今年底前全部停止

2018-06-12 15:52

中國「翻牆」難 赴陸受招待學生深感兩岸差異大

2018-06-12 16:32

衛星照：共軍紅旗9飛彈 重新現身西沙

2018-06-12 20:07

越南再掀反華遊行 陸媒：西方媒體炒作

2018-06-12 11:28

美報告：中國強制經濟手段 迫他國改變政策

2018-06-12 16:46

貴州官方：052D型驅逐艦「貴陽艦」 將入列北海艦隊

2018-06-12 20:48

機上吸菸、堵塞通道…86人遭陸禁搭機1年

2018-06-13 00:19

陸限縮赴台就學為哪般？ 保證思想「根正苗紅」

2018-06-12 21:42

漢白玉螭頭 回歸圓明園

2018-06-13 00:19

我們背他！男童罹腦麻無法行走 暖同學左右護衛

2018-06-12 15:17

南京「凶宅」別墅 被神秘買家3615萬拍得

2018-06-12 15:13

瘋狂套現？ 華誼兄弟股權幾乎全部質押

2018-06-12 17:30

英媒：配合當局 中國富豪肖建華著手出清資產

2018-06-12 11:46

郝龍斌：台灣經濟最大難題不是經濟 關鍵在民粹

2018-06-12 12:53

美國官員出席在台協會新址落成 陸：敦促美方恪守承諾

2018-06-12 19:27

迎接市場考驗 中興通訊A+H股13日復牌

2018-06-12 23:00

鴻海工業富聯連3日漲停 續演蜜月行情

2018-06-12 13:00

ofo否認挪用百億押金 陸媒：未來之路不易

2018-06-12 12:13

涉及思想審查？陸民攜違禁品搭機將遭拒乘1年

2018-06-12 20:12

浙江富陽黃公望隱居地

2018-06-13 03:15

占洞庭湖濕地17年 官民陷僵局

2018-06-13 01:58

傳廣東省長馬興瑞 調任海南省委書記

2018-06-12 14:39

苗族少年任世足賽旗手 誇耀中國扶貧成果

2018-06-12 21:47

劉結一：兩岸關係好 台灣才有前途

2018-06-13 00:19

偷工減料品質差 陸網購慎買「電商專供」

2018-06-12 15:06

「北上廣深」對中國大學畢業生魅力下降 杭州受歡迎

2018-06-12 20:03

陸5月新增社會融資 近兩年新低

2018-06-13 00:00

中國放寬QFII資金進出限制

2018-06-12 21:52

上海迪士尼超人氣！ 入園遊客破1,100萬人次 勝東京

2018-06-13 00:00

逃過制裁 中興通訊修復信任之路難度高

2018-06-12 14:37

香港美食竹昇麵快絕響 永華麵店宣布8月「光榮結業」

2018-06-13 10:18

劉曉波紀念銅像首次在港擺放 供人悼念

2018-06-12 16:16

鴻海工業富聯盤中震盪未續漲停 市值續攀高

2018-06-13 10:53

天安門城樓15日起修繕 料明年4月底重新開放

2018-06-12 16:18

兩岸產業指數最新出爐 未來質變關鍵在對陸資度

2018-06-12 12:53

陸媒：雲南弓魚消失43年後重現

2018-06-12 12:30

上合峰會 學者：成為普亭一次耀眼舞台

2018-06-13 10:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top