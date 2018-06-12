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迎接市場考驗 中興通訊A+H股13日復牌

2018-06-12 23:00聯合報 記者林宸誼╱即時報導

經歷了近兩個月停牌後，中興通訊12日晚間發布公告，A+H股將於6月13日上午開市起復牌，復牌也代表中興通訊接下來將面臨市場的考驗，在中興通訊停牌期間，多家基金公司下調中興通訊股票估值，給出四個跌停預測。

華爾街見聞、中國基金報報導，美國商務部頒布對中興的貿易禁令後，該公司自4月17日起開始停牌，停牌前A股收盤價為人民幣31.31元，H股收盤價為港幣25.6元，中興通訊宣布停牌後，陸續有40多家基金公司宣布對中興通訊進行估值調整。

之前多數基金公司都是按停牌前人民幣31.31元收盤價的2個跌停給出人民幣25.36元，或者下調20%即人民幣25.05元進行估值，期間，不少基金公司二度下調估值到人民幣20.04元或人民幣20.54元，相當於對停牌前股價給出約四個跌停。

中興通訊在最新公告裡指出，中興通訊已與BIS達成「替代的和解協定」，以替代中興通訊於2017年3月與BIS達成的「和解協定」。BIS已於美國時間6月8日通過《關於中興通訊的替代命令》批准協議立即生效。

根據協議，中興通訊將支付合計14億美元民事罰款，包括在BIS簽發2018年6月8日命令後60日內一次性支付10億美元，以及在90日內支付暫緩的額外的4億美元罰款（監察期內若中興通訊遵守協定約定的監察條件和2018年6月8日命令，監察期屆滿後4億美元罰款將被豁免支付）。

在中興通訊及時全額支付10億美元及且將額外的4億美元支付至美國銀行託管帳戶後，BIS將終止其於2018年4月15日啟動的拒絕令並將中興通訊從「禁止出口人員清單」中移除。

協議還包括BIS將做出為期十年（監察期）的新拒絕令，但在中興通訊遵守協定和2018年6月8日命令的前提下，新拒絕令在監察期內將被暫緩執行，並在監察期屆滿後予以豁免。

其次，中興通訊將在BIS簽發6月8日命令後30日內更換本公司和中興康訊的全部董事會成員。

第三，中興通訊將在BIS簽發6月8日命令後30日內與本公司和中興康訊的現任高級副總裁及以上所有的高層領導，以及任何參與、監督BIS於2017年3月簽發的建議指控函或2018年4月15日拒絕令所涉行為或其他對該等所涉行為負有責任的管理層或高級職員解除合同，並且禁止中興通訊及其子公司或關聯企業再聘用上述人員。

第四，中興通訊將在BIS簽發命令後30日內自費聘任一名獨立特別合規協調員，協調員將負責協調、監察、評估和彙報中興通訊及其全球子公司或關聯企業在監察期內遵守1979年「美國出口管理法案」、 條例、協議和2018年6月8日命令的情況，並平等向中興通訊總裁和董事會、BIS 彙報。

第五，中興通訊將完成並提交九份遵守美國出口管制法律的審計報告。

最後，中興通訊將為其領導、管理層及雇員、全球子公司、關聯企業及中興通訊所有及控制的其他實體的領導、管理層及雇員提供廣泛的適用的出口管制培訓。

中興通訊稱，將在拒絕令終止後儘快恢復受影響的經營活動。並將將全面評估2018年4月15日拒絕令和協議對2018年第1季報告的影響，重新編制及披露2018年第1季報告。

中興通訊公告截圖
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中興通訊招牌。模切網
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