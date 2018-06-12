貴州官方：052D型驅逐艦「貴陽艦」 將入列北海艦隊
貴州官方權威部門近日披露，052D驅逐艦「貴陽艦」即將入列北海艦隊，將成為今年服役的第3艘該型號驅逐艦。
澎湃新聞引述貴陽省網信辦證的貴州官方微博稱，「貴陽市2018年全民國防教育工作要點的通知」內容透露，已被命名為「貴陽艦」的052D中華神盾驅逐艦即將入列！這將是2018年服役的第3艘052D驅逐艦，此前兩艘分別是155南京艦和118烏魯木齊艦。
報導稱，「貴陽艦」是共軍第八艘052D型驅逐艦，舷號為119。按照計畫未來服役於北海艦隊驅逐艦1支隊。
根據中國「海軍艦艇命名條例」，一級艦（航母、戰列艦、巡洋艦）和核潛艇由中央軍委命名，二級艦（驅逐艦、護衛艦、潛艇、大型登陸艦）和下級別艦艇由海軍命名。其中，巡洋艦以行政省（區）或直轄市命名；驅逐艦、護衛艦以大、中城市命名。「貴陽艦」對應的城市貴陽市是貴州省省會，中國西南地區重要的區域創新中心和度假旅遊城市。
被稱作「中華神盾」的052D型導彈驅逐艦，是共軍繼052C型驅逐艦後又一種配備相控陣雷達與垂直發射防空導彈系統的驅逐艦。今年4月12日共軍在南海舉行海上閱兵時，中共中央軍委主席習近平登上執行檢閱任務的「長沙艦」，就是2015年8月正式入列的052D型導彈驅逐艦。
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