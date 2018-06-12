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美國官員出席在台協會新址落成 陸：敦促美方恪守承諾

2018-06-12 19:27聯合報 記者汪莉絹╱即時報導

大陸外交部發言人耿爽。（取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人耿爽。（取自大陸外交部官網）
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美國在台協會台北辦事處今天舉行新址落成儀式，美國務院負責教育文化事務的助卿馬利．羅艾斯出席，大陸外交部發言人耿爽就此表示，「敦促美方恪守在台灣問題上向中方所作承諾，糾正錯誤做法，以免損害中美關係和台海和平穩定。」

耿爽在大陸外交部例行記者會上被問及美國高層官員出席在台協會新址落成儀式時表示，「我們對有關報導表示嚴重關切，並已向美方提出嚴正交涉。」

耿爽稱，「美方以任何藉口派官員赴台活動，都嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，干涉中國內政，給中美關係造成消極影響。我們敦促美方恪守在台灣問題上向中方所作承諾，糾正錯誤做法，以免損害中美關係和台海和平穩定。」

【中央社／台北12日電】

美國在台協會（AIT）內湖新館落成典禮今天舉行，美國國務院主管教育、文化的助卿來台參加。中國外交部發言人耿爽對此表示，中國對此表示嚴重關切，並已向美方提出嚴正交涉。

美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）今天代表美國政府出席AIT落成典禮。華爾街日報日前報導，北京曾「劃紅線」，敦促華府低調處理，不要派部長級官員出席落成典禮。

耿爽今天在中國外交部例行記者會上被媒體問到，AIT今天舉行新址落成儀式，美國務院負責教育文化事務的助卿馬利．羅艾斯等出席，中方對此有何評論。

耿爽表示，中國對有關報導表示嚴重關切，並已向美方提出嚴正交涉。

他指出，「美方以任何藉口派官員赴台活動，都嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，干涉中國內政，給中美關係造成消極影響。」

耿爽說，中國敦促美方恪守在台灣問題上向中方所作承諾，「糾正錯誤做法，以免損害中美關係和台海和平穩定。」

AIT處長梅健華（Kin Moy）今天上午表示，美國國務院主管教育、文化的助卿來台參加是非常合適的人選，反映美台長久的合作關係。

外交部國務院

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