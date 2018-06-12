環時：台灣每貼一次美國 就要付出重大代價

2018-06-12 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共軍機繞台已成常態化。（香港01報導） 分享 facebook

代表中共鷹派聲音的環球時報發出社評，美國AIT建規模更大的新館，預示著華盛頓將增派駐台人員，以及「台灣牌」在美國對華戰略中的升格趨勢。美國更多通過台灣問題「搞中國」的動機會更加活躍。中共將確立，台灣當局每「貼」美國一次，它就要付出一個明顯的代價。

文章稱，北京當然要阻止華盛頓在台灣問題上切香腸式地往前拱，但是這不能靠中國來求美方，拿一些利益與它做交換，維持一時之安。美國的體制使它在對華問題上造牌的能力很強，如果它出一張牌，中國就花錢收一張牌，那華盛頓就達到目的了，它就會造出更多的牌，讓大陸應接不暇。

面對在台灣問題上很可能升級的摩擦，中國要拋棄任何僥倖心理，提早制定相應的預案，爭取主動權。

第一，堅決不能被美方牽住牛鼻子，形成台灣問題上美方不斷出牌，中方不斷接招、疲於應付的局面。 「你打你的，我打我的」應是中方對付美方挑釁的基本策略。中國也要造出很多讓美台難受的牌，而且要敢於打出來。美方的有些挑釁容易回應，有些不容易直接回應，那就在其他方向上報復它，使之每次挑釁之前，都有說不定會在哪個方向付出代價的清晰預期。

第二，要針對中國決不能容忍的挑釁給美台畫紅線，讓它們非常確信，一旦它們發起那種挑釁，必將形成嚴重台海危機。比如一旦美國軍艦公然停靠台灣港口，或者美國士兵直接參與「台灣防衛」，就意味著台海地區將「地動山搖」。中國不僅要畫那樣的紅線，而且要堅決維護它的嚴肅性。

第三，美國國務院將建造AIT新館稱為美台關係的一個「里程碑」，台當局對此事的重視更是到了無以復加的程度。華盛頓要進一步激活台灣這個棋子，台當局則不顧一切地往上貼，其背後原因都是美台對付大陸變得艱難了，華盛頓準備用重藥，而台當局則要孤注一擲，「吊死在美國這棵樹上」。大陸必須不斷加大對台當局的懲戒，讓那些人知道，美國成為不了他們的「救星」。

台當局每「貼」美國一次，它就要付出一個明顯的代價，這一點的確定性中國一定要給它建立起來，讓台當局今後藉美國的力量破壞一中原則時會條件反射地產生恐懼，台灣社會也將充分預知後果的嚴重性。

與美國發展關係不是越緊密對台灣越好，美國打「台灣牌」同樣是存在風險的，增加美台的這種認識需要一個鬥爭的過程。大陸方面作為實力增長最快的一方，應當更有底氣開展這場鬥爭，讓美台感受由此而來的負擔吧。