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粵港澳大灣區規劃 港人指香港優勢少

2018-06-12 02:12聯合報 記者戴瑞芬／綜合報導

粵港澳大灣區規劃綱要近日將發布，不過，香港民眾對願景普遍不埋單，香港中文大學發表民調，逾半港人認為，香港在大灣區內城市優勢不大。

粵港澳大灣區被視為比肩紐約灣區、舊金山大灣區、東京灣區，號稱2020年將取而代之成為全球第一大灣區經濟體，且深圳將打造為「灣區矽谷」為目標的。

大陸國家發改委新聞發言人孟瑋表示，「粵港澳大灣區規劃綱要」正倒數計時，而將打造為「灣區矽谷」的深圳，目前正擬定粵港澳大灣區建設的總體實施方案。

按照初步規劃，粵港澳大灣區串連香港、深圳、東莞、廣州，形成黃金中軸，集中大灣區最重要的城市、金融、物流、科技、資訊、文化等經濟發展要素，經濟總量佔大灣區經濟總量的80%以上。

而粵港澳大灣區三個龍頭城市分別是深圳、香港、廣州。規劃擬定廣州是政治中心以及文化教育中心，深圳為區域金融中心和科技創新龍頭，香港則是亞洲金融中心和國際貿易中心。

不過，香港最新民調顯示，逾半港人對粵港澳大灣區城市群競爭優勢不看好，認為香港在大灣區內城市優勢「很少」或「完全沒有」也超過一半。

香港中文大學亞太研究所針對粵港澳大灣區城市群發展規畫，在去年5月首次進行民調，事隔一年，在大陸「粵港澳大灣區規劃綱要」發布前夕，再度公布最新民調。

調查指出，知道有粵港澳大灣區規劃的香港市民，七成表示「有聽過」，較上一年增加了9.5個百分點。

但有56.2%的香港人表示，香港在大灣區城市發展的優勢「很少」或「完全沒有」。其中，有四成二受訪市民對香港在發揮粵港澳城市群的競爭優勢表示不確定，有一成六（16.4%）則是不認同。這結果與一年前比較沒有顯著變化。

另一方面，對香港加入大灣區規畫，認為能為經濟發展帶來好處有近三成；認為會帶來壞處的有一成二；好壞參半持不明確態度的有四成五。

香港深圳民調

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