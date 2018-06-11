中國停止軍隊有償服務 期限延至年底

2018-06-11 21:19 中央社 台北11日電



中共中央辦公廳近日發布指導意見，2018年底前全面停止軍隊一切有償服務活動。按新華社在2017年中報導，中共原本宣稱將在今年上半年前完成全面停止軍隊一切有償服務活動。

2016年2月，中央軍委下發「關於軍隊和武警部隊全面停止有償服務活動的通知」，對軍隊和武警部隊全面停止有償服務工作進行總體部署。

新華社在2017年5月31日的報導中指出，這一工作將分兩步實施，計畫在2018年年6月底前完成。

距離期限剩2個多星期，新華社今天表示，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳、中央軍委辦公廳印發「關於深入推進軍隊全面停止有償服務工作的指導意見」。意見並將軍隊停止有償服務工作的期限延至年底。

這份指導意見指出，當前，軍隊全面停止有償服務工作正處在決戰決勝的關鍵時期，部隊各級、地方各級黨委和政府必須堅定信心決心，強化工作統籌，密切軍地配合，確保如期完成軍隊全面停止有償服務。

指導意見強調，要準確把握軍隊全面停止有償服務重大戰略決策意圖，按照軍隊不經營、資產不流失、融合要嚴格、收支兩條線的標準，「到2018年年底前全面停止軍隊一切有償服務活動。」

展開有償服務的項目，合約協議已到期的應予終止，不得續簽，全部收回軍隊資產；合同協議未到期的，透過協商或司法程序能夠終止的項目，應提前解除合同協議，確需補償的，按照國家法律規定給予經濟補償。

指導意見明確，軍隊全面停止有償服務後，對軍隊全面停止有償服務後空餘房地產、農副業生產用地、大型招待接待資產，全部由中央軍委集中管理、統籌調控。（編輯：陳家倫/邱國強）