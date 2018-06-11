親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

MLB／大谷翔平恐動手術 外媒爆：2020才能回歸

叫人用湯匙喝珍奶被罵翻 環保署回應了

中國停止軍隊有償服務 期限延至年底

2018-06-11 21:19中央社 台北11日電

中共中央辦公廳近日發布指導意見，2018年底前全面停止軍隊一切有償服務活動。按新華社在2017年中報導，中共原本宣稱將在今年上半年前完成全面停止軍隊一切有償服務活動。

2016年2月，中央軍委下發「關於軍隊和武警部隊全面停止有償服務活動的通知」，對軍隊和武警部隊全面停止有償服務工作進行總體部署。

新華社在2017年5月31日的報導中指出，這一工作將分兩步實施，計畫在2018年年6月底前完成。

距離期限剩2個多星期，新華社今天表示，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳、中央軍委辦公廳印發「關於深入推進軍隊全面停止有償服務工作的指導意見」。意見並將軍隊停止有償服務工作的期限延至年底。

這份指導意見指出，當前，軍隊全面停止有償服務工作正處在決戰決勝的關鍵時期，部隊各級、地方各級黨委和政府必須堅定信心決心，強化工作統籌，密切軍地配合，確保如期完成軍隊全面停止有償服務。

指導意見強調，要準確把握軍隊全面停止有償服務重大戰略決策意圖，按照軍隊不經營、資產不流失、融合要嚴格、收支兩條線的標準，「到2018年年底前全面停止軍隊一切有償服務活動。」

展開有償服務的項目，合約協議已到期的應予終止，不得續簽，全部收回軍隊資產；合同協議未到期的，透過協商或司法程序能夠終止的項目，應提前解除合同協議，確需補償的，按照國家法律規定給予經濟補償。

指導意見明確，軍隊全面停止有償服務後，對軍隊全面停止有償服務後空餘房地產、農副業生產用地、大型招待接待資產，全部由中央軍委集中管理、統籌調控。（編輯：陳家倫/邱國強）

中共房地產國務院

相關新聞

中國海警黃岩島強奪菲國漁獲？中：認真調查中

2018-06-11 21:22

習近平：脫貧要苦幹奮鬥 奪取全面勝利

2018-06-11 20:58

粵港澳大灣區規劃將發布 港民調認香港優勢不大

2018-06-11 16:04

海峽論壇 匯兩岸故事促民間交流

2018-06-11 14:31

「像打線上遊戲」下賭世界杯 港莊家還支援行動支付

2018-06-11 14:17

梁振英推廣華服 曾俊華酸「懷舊令人流淚」

2018-06-11 14:11

香港旺角騷亂 本土派梁天琦被判囚6年

2018-06-11 11:59

陸媒：上海至杭州可能興建超級高鐵

2018-06-11 11:23

政治體制改革 學者憂「無限期延後」

2018-06-11 01:07

陸媒藉普亭與上合峰會 狠酸川普及G7峰會

2018-06-10 20:20

太平島傳租借美軍 陸媒：加速統一進程

2018-06-10 17:31

普亭出手 俄搶下美手中的200億人民幣中國核電大單

2018-06-10 17:19

從為普亭煎餅果子點讚說起 這些年習近平吃紅的小吃

2018-06-10 16:31

習近平：反對任何形式的貿易保護主義

2018-06-10 15:18

香港銅鑼灣時代廣場發函 促移劉曉波像

2018-06-10 13:01

習莫會加溫 印度：邀習近平2019年訪印

2018-06-10 12:10

上合組織送禮 習近平：設人民幣300億元貸款

2018-06-10 11:45

一文讀懂 上合組織峰會

2018-06-10 10:56

海南勘溫泉涉間諜罪日男 日媒：遭起訴

2018-06-10 10:22

新聞分析／中美這盤棋 受傷最深是台灣

2018-06-10 00:27

上合組織青島峰會今開幕 習將出席

2018-06-10 00:25

普亭做煎餅果子讓習近平嘗 兩人還一起做了這些事

2018-06-09 18:44

俄國藉印度制衡中國 青島習莫會引關注

2018-06-09 17:35

王滬寧又一兼職 功勳榮譽表彰委主任

2018-06-09 17:24

中俄簽核電大單 俄國疑似搶了美國生意

2018-06-09 14:20

奇葩證明擾民 李克強下令限期取消

2018-06-09 14:03

上合青島峰會明上午登場 習近平將致詞

2018-06-09 12:56

擴張南海島礁 陸「造島神器」天鯤號展開海試

2018-06-09 12:45

惠台措施效應 首批台灣社工今參加大陸職業考試

2018-06-09 09:28

陸首枚友誼勳章 習近平頒普亭

2018-06-08 23:57

用手機幫你看病 它變1.9億人健康管家

2018-06-08 09:28
看更多

熱門文章

「考得比我好一定殺了你」 中學生狂捅第一名13刀斃命

2018-06-11 10:39

陸客控日本燒烤店「種族歧視」 陸媒不挺自己人：是兩碼事

2018-06-11 10:01

「不能把土地租給中國人」 越南再現反華潮

2018-06-11 20:03

陸重拳打房 40城上月出手50次

2018-06-11 00:27

陸媒：上海至杭州可能興建超級高鐵

2018-06-11 11:23

政治體制改革 學者憂「無限期延後」

2018-06-11 01:07

香港旺角騷亂 本土派梁天琦被判囚6年

2018-06-11 11:59

雲南轉種澳洲堅果 小山村發了家

2018-06-11 02:26

大陸．資金．對策／台商OBU帳戶稅務風險新分析

2018-06-11 00:24

富士康員工傳要求加薪 應對房租上漲

2018-06-11 15:11

藍天嬌女！萬中選一！中國新一代戰機「女飛」升空

2018-06-11 17:54

小米CDR招股書：Q1虧人民幣70億元

2018-06-11 12:03

防中美擴大能源合作 俄提議建蒙中新油氣管道

2018-06-11 17:04

他，90後台灣律師 在北京打拚

2018-06-11 02:26

恭王府時尚秀 設計師張義超作品

2018-06-11 01:07

陸挺上合組織 設千億元貸款

2018-06-11 00:26

中國專家：東風41洲際導彈應已接近服役狀態

2018-06-11 18:55

抗議層層剝削 大陸貨車司機大罷工

2018-06-11 01:07

台北在港以吃招客 陳思宇手作刈包

2018-06-11 18:00

粵港澳大灣區規劃將發布 港民調認香港優勢不大

2018-06-11 16:04

陸證券日報：人民銀行降準可能會遲到 但絕不會缺席

2018-06-11 16:42

中國官場命案又一樁 吉林官員遭下屬持刀殺害

2018-06-11 17:07

廣東暴雨疑多人觸電身亡 城市安全堪憂

2018-06-10 22:42

兩岸微流行／高考科技防弊 進場先安檢

2018-06-11 01:07

湖北機械採茶 提高採摘效率

2018-06-11 02:26

中國海警黃岩島強奪菲國漁獲？中：認真調查中

2018-06-11 21:22

習近平：脫貧要苦幹奮鬥 奪取全面勝利

2018-06-11 20:58

兩岸自貿論壇／朱平芳：產業關聯指數透露隱憂

2018-06-11 00:48

放下工作給救護車帶路 外賣小哥背影感動網友

2018-06-11 15:08

以人為本 綠色交通 兩岸交流

2018-06-11 02:26

韓企登陸 搶灘惠州中韓產業園

2018-06-11 02:26

微博控管言論 被禁言帳號暴增逾3倍

2018-06-11 13:19

世界海洋日 金門+廈門放流77萬尾魚苗

2018-06-11 02:26

北京男不甩勸阻 把地鐵扶梯當「攀岩場」

2018-06-11 15:07

梁振英推廣華服 曾俊華酸「懷舊令人流淚」

2018-06-11 14:11

無人超市亮相 民眾體驗

2018-06-11 02:26

浙江六個一 打造一帶一路建設

2018-06-11 02:26

工業設計 「中國製造」邁向高端

2018-06-11 02:26

海峽論壇 匯兩岸故事促民間交流

2018-06-11 14:31

海南新案價格 凍漲半年

2018-06-11 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top