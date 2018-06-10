親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不甩新加坡警 北韓攝影官海外一樣狂

找到了！73歲癌末翁淚尋軍中同袍 他直奔醫院見面

太平島傳租借美軍 陸媒：加速統一進程

2018-06-10 17:31聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸權威軍事網站西陸網今（10）日發表文章評論，台灣綠營多次傳出要將太平島租借給美軍，就是想放出誘餌，讓美國在南海上插手中國事務，此舉直接違反《反分裂國家法》，只會引火燒身；對美國來說那就直接違反中美三個聯合公報，觸及中美關係的紅線，這只會加速統一進程。

內文指出，由於解放軍在南海的島礁上進行的建設卓有成效，如今美國面對解放軍在南海的軍力部署時，毫無對策，只能是派軍艦到南海來進行所謂航行自由。

太平島是南沙群島最大的島嶼，位於南海中央，東西狹長，地勢低平，東西長約1,360公尺，南北寬約350公尺，面積約0.443平方公里。距離台灣860海里，中國海南島800多公里，有機場、有碼頭、有淡水。

而蔡英文要把太平島租借給美國，就是想放出誘餌，讓美國在南海上插手中國事務。只要美國真的吃下這塊餌料，那麼中美兩國將面臨兩難。

美國的難處在於，它如果不放棄，必然會受到大陸的強烈反應，這種反應甚至有可能是軍事手段；但如果中途放棄，美國的面子又往何處放？要知道美國是一個霸權國家。

如果台當局真敢把太平島出租給美國，對台灣來講是直接違反《反分裂國家法》，只會引火燒身。台當局淨搞這些歪門邪道的套路，企圖挾洋自重，根源還是在美國，俗話說「蒼蠅不叮無縫的蛋」，美國又開始打「台灣牌」，短短兩個月內搞了五個與台灣相關法案。

3月通過的的《台灣旅行法》，允許政界、軍方的高層互訪；4月美國眾議院通過的《2019年國防授權法案》允許對台軍售；美國參議院提出了《2018 年亞洲再保證倡議法案》。

5月世衛大會召開，拒不承認「九二共識」的台當局被排除在外，就動歪腦筋和美國一些參議員勾結在了一起。美國立馬提出《2018年台灣國防評估委員會法案》和《2018台灣國際參與法案》，允許台灣參與國際事務。

前兩天傳出最新消息：美國參議院軍事委員會6月6日公布參議院版「國防授權法草案」，要求美軍適當參加台灣軍演，比如說前幾天的漢光演習。

甚至路透還報導，有美國官員表示，美方正考慮派遣一艘軍艦通過台灣海峽，但沒有提具體時間。

評論表示，美國說話沒個準的，為了利益連盟友都能出賣。台當局傻乎乎的以為自己是棋手，其實是上了美國的套，關鍵時刻美國就會扔掉這顆棋子，到那個時候的話，台當局只會引火燒身，後悔莫及。

太平島是南沙群島最大的島嶼，位於南海中央，東西狹長，地勢低平，東西長約1,360...
太平島是南沙群島最大的島嶼，位於南海中央，東西狹長，地勢低平，東西長約1,360公尺，南北寬約350公尺。（照片／百度圖庫）
分享

南海太平島

相關新聞

普亭出手 俄搶下美手中的200億人民幣中國核電大單

2018-06-10 17:19

香港銅鑼灣時代廣場發函 促移劉曉波像

2018-06-10 13:01

上合組織送禮 習近平：設人民幣300億元貸款

2018-06-10 11:45

上合組織青島峰會今開幕 習將出席

2018-06-10 00:25

新聞分析／中美這盤棋 受傷最深是台灣

2018-06-10 00:27

從為普亭煎餅果子點讚說起 這些年習近平吃紅的小吃

2018-06-10 16:31

習近平：反對任何形式的貿易保護主義

2018-06-10 15:18

習莫會加溫 印度：邀習近平2019年訪印

2018-06-10 12:10

一文讀懂 上合組織峰會

2018-06-10 10:56

海南勘溫泉涉間諜罪日男 日媒：遭起訴

2018-06-10 10:22

普亭做煎餅果子讓習近平嘗 兩人還一起做了這些事

2018-06-09 18:44

俄國藉印度制衡中國 青島習莫會引關注

2018-06-09 17:35

王滬寧又一兼職 功勳榮譽表彰委主任

2018-06-09 17:24

中俄簽核電大單 俄國疑似搶了美國生意

2018-06-09 14:20

奇葩證明擾民 李克強下令限期取消

2018-06-09 14:03

上合青島峰會明上午登場 習近平將致詞

2018-06-09 12:56

擴張南海島礁 陸「造島神器」天鯤號展開海試

2018-06-09 12:45

惠台措施效應 首批台灣社工今參加大陸職業考試

2018-06-09 09:28

陸首枚友誼勳章 習近平頒普亭

2018-06-08 23:57

讓人頭痛失眠…「神秘怪聲」襲腦 美國再撤2名駐廣州人員

2018-06-08 17:55

上合青島峰會將登場…習近平、普亭將再會 中俄料簽協議

2018-06-08 17:27

給普亭？ 習近平將頒發中國第一枚「友誼勳章」

2018-06-08 17:27

搶救金廈海域漁業 兩岸共同放流77萬尾魚苗

2018-06-08 16:32

港媒：中國可能派遣戰機護送金正恩

2018-06-08 16:17

中興與美和解 陸媒：中國5G有望迅速恢復

2018-06-08 13:54

莫迪與習近平出席上海峰會 場外雙邊會談

2018-06-08 13:50

避免東海衝突 中日啟用海空聯絡機制

2018-06-08 12:09

用手機幫你看病 它變1.9億人健康管家

2018-06-08 09:28

惠台31條細則 專家：須行之有效

2018-06-08 04:27

南海永興島飛彈被拆？ 美：應藏建物中

2018-06-07 23:51

赴陸當里長助理違法？ 陸委會要查

2018-06-07 23:44

不惜攤牌！環時：做好應對台海爆發危機準備

2018-06-07 20:36

洞悉中國系列(二)：第三波電子新浪潮 會為全球產業掀起巨浪？

2018-05-14 19:10

洞悉中國系列(一)：用三條鐵路「撬」開東南亞！中國「帶路」的外交經濟戰略

2018-05-14 19:06
看更多

熱門文章

普亭做煎餅果子讓習近平嘗 兩人還一起做了這些事

2018-06-09 18:44

大陸首批「人造太陽」將運往法國

2018-06-10 12:39

新聞分析／中美這盤棋 受傷最深是台灣

2018-06-10 00:27

太平島傳租借美軍 陸媒：加速統一進程

2018-06-10 17:31

上合組織送禮 習近平：設人民幣300億元貸款

2018-06-10 11:45

陸動員1.8萬人 查京津冀空汙

2018-06-10 00:35

上合組織青島峰會今開幕 習將出席

2018-06-10 00:25

普亭出手 俄搶下美手中的200億人民幣中國核電大單

2018-06-10 17:19

陸改革開放40周年 學者：恐陷中等收入陷阱

2018-06-10 14:46

彭博資訊專欄／中國南海棋局 美如何落子？

2018-06-10 01:03

張學友成逃犯剋星 中國演唱會又逮2嫌

2018-06-10 12:59

香港銅鑼灣時代廣場發函 促移劉曉波像

2018-06-10 13:01

海南勘溫泉涉間諜罪日男 日媒：遭起訴

2018-06-10 10:22

一文讀懂 上合組織峰會

2018-06-10 10:56

富拉凱：台資銀要小心踩雷

2018-06-10 00:29

免受風雨侵襲 北京猿人洞鋼構保護棚7月完工

2018-06-09 21:24

「所有的記憶都是潮濕的」…香港名作家 劉以鬯辭世

2018-06-10 00:32

廣東高考遇詭颱 軍車、皮艇神救援

2018-06-09 18:44

陸通膨溫和 不影響貨幣政策

2018-06-10 00:28

習近平：反對任何形式的貿易保護主義

2018-06-10 15:18

習莫會加溫 印度：邀習近平2019年訪印

2018-06-10 12:10

河北獅身人面像「復活」 這消息又惹惱埃及

2018-06-10 15:29

陸企世足賽廣告額 冠全球

2018-06-10 00:37

從為普亭煎餅果子點讚說起 這些年習近平吃紅的小吃

2018-06-10 16:31

世足賽球迷蜂擁 俄酒店房價漲70%

2018-06-10 00:37

大陸房市調控政策40城共50件 上月創新高

2018-06-10 13:22

上海合作組織峰會 聚焦帶路多邊貿易

2018-06-10 00:29

北京考生反思：我們是制度的得利者

2018-06-10 16:24

北京故宮修護文物 首次開放民眾參觀

2018-06-10 13:35

網路平台搶世足賽版權 熱戰

2018-06-10 00:37

房多多段毅 靠阿甘精神創業

2018-06-10 00:37

上合峰會國宴：考究孔府菜 邂逅低調華青瓷

2018-06-10 16:43

上海現「幽靈房源」 看得到買不到

2018-06-10 15:59

寶寶樹創始人 最懂慈母心

2018-06-10 00:37

中行副行長任德奇 明起接任交行行長

2018-06-10 00:29

即將修繕完成 北京天壇內壇重現皇家祭壇規制

2018-06-10 15:58

上合峰會燈光焰火秀 張藝謀詮釋「有朋自遠方來」

2018-06-10 16:49

正值上合峰會 中國多地卡車司機大罷工

2018-06-10 17:32

陸企名人堂／「啊哈」鄒沙沙 推中國動畫走向世界

2018-06-10 13:02

中國紀錄片導演胡杰：創作是為了表現歷史

2018-06-10 16:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top