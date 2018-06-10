太平島傳租借美軍 陸媒：加速統一進程

2018-06-10 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸權威軍事網站西陸網今（10）日發表文章評論，台灣綠營多次傳出要將太平島租借給美軍，就是想放出誘餌，讓美國在南海上插手中國事務，此舉直接違反《反分裂國家法》，只會引火燒身；對美國來說那就直接違反中美三個聯合公報，觸及中美關係的紅線，這只會加速統一進程。

內文指出，由於解放軍在南海的島礁上進行的建設卓有成效，如今美國面對解放軍在南海的軍力部署時，毫無對策，只能是派軍艦到南海來進行所謂航行自由。

太平島是南沙群島最大的島嶼，位於南海中央，東西狹長，地勢低平，東西長約1,360公尺，南北寬約350公尺，面積約0.443平方公里。距離台灣860海里，中國海南島800多公里，有機場、有碼頭、有淡水。

而蔡英文要把太平島租借給美國，就是想放出誘餌，讓美國在南海上插手中國事務。只要美國真的吃下這塊餌料，那麼中美兩國將面臨兩難。

美國的難處在於，它如果不放棄，必然會受到大陸的強烈反應，這種反應甚至有可能是軍事手段；但如果中途放棄，美國的面子又往何處放？要知道美國是一個霸權國家。

如果台當局真敢把太平島出租給美國，對台灣來講是直接違反《反分裂國家法》，只會引火燒身。台當局淨搞這些歪門邪道的套路，企圖挾洋自重，根源還是在美國，俗話說「蒼蠅不叮無縫的蛋」，美國又開始打「台灣牌」，短短兩個月內搞了五個與台灣相關法案。

3月通過的的《台灣旅行法》，允許政界、軍方的高層互訪；4月美國眾議院通過的《2019年國防授權法案》允許對台軍售；美國參議院提出了《2018 年亞洲再保證倡議法案》。

5月世衛大會召開，拒不承認「九二共識」的台當局被排除在外，就動歪腦筋和美國一些參議員勾結在了一起。美國立馬提出《2018年台灣國防評估委員會法案》和《2018台灣國際參與法案》，允許台灣參與國際事務。

前兩天傳出最新消息：美國參議院軍事委員會6月6日公布參議院版「國防授權法草案」，要求美軍適當參加台灣軍演，比如說前幾天的漢光演習。

甚至路透還報導，有美國官員表示，美方正考慮派遣一艘軍艦通過台灣海峽，但沒有提具體時間。