從為普亭煎餅果子點讚說起 這些年習近平吃紅的小吃

2018-06-10 16:31 世界日報 中國新聞組／北京10日電



中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭。美聯社 分享 facebook

中國國家主席習近平同俄羅斯總統普亭8日共同乘坐高鐵前往天津，出席中俄友好交流活動。在天津的晚宴上，普亭親自動手試做了天津當地的特色小吃狗不理包子和煎餅果子。習近平品嘗以後覺得挺不錯，並為煎餅果子點讚。

近幾年，習近平外出考察的足跡遍布大江南北，遍嘗不少地方的小吃。央視新聞特別整理報導了這些年他點讚過的小吃。

2013年12月18日→北京慶豐包子

在沒有提前通知的情況下，習近平來到北京月壇北街路口西北角的慶豐包子鋪內吃了一次簡餐。排隊時，他還跟其他顧客親切地聊家常。最後他點了二兩豬肉大蔥包子、一碗炒肝、一份芥菜，一共花了21元，這份套餐後來也被網友稱為「主席套餐」。

2014年2月18日→陝西泡饃biangbiang麵

習近平在釣魚台國賓館會見中國國民黨榮譽主席連戰，並設家宴款待了來訪的連戰伉儷。由於兩人都是陝西「老鄉」（連戰年少時曾在陝西居住過一段時間），習近平特別準備了陝西菜：有陝西泡饃、肉夾饃以及「biangbiang麵」，由於biang字難寫，習近平還特別用小紙條寫下來給連戰。

這一場宴請，帶火了陝西美食，引發網友熱議。很多麵店為此還推出了兩人吃飯的套餐，頗受食客歡迎。

2014年3月7日→貴陽牛肉粉

習近平在參加12屆全國人大二次會議貴州代表團審議時說：「一個地方的幸福很重要，要記得住鄉愁，比如：小時候愛吃的東西。比如：貴陽的牛肉粉。」

習近平回憶道，那是他上個世紀90年代到貴陽去開全國扶貧會，當時他任中共福建省委副書記，也是分管農村和扶貧的省委領導。一天，他想在貴陽吃點小吃，就點了一碗牛肉粉當早餐，但吃了一頓不過癮，還想吃第二頓，可惜沒時間了。

2014年3月17日→河南羊肉燴麵

習近平到河南蘭考考察。在此期間，總書記住在焦裕祿幹部學院一個普通的學員宿舍裡，每餐都是大鍋飯菜，主食有米飯和羊肉燴麵，習近平羊肉燴麵讚不絕口，很多人都回碗捧場。

隔日早餐，習近平吃了固陽饅頭、油條，特別是對胡辣湯麵露讚許，還向鄰座的推薦說，河南胡辣湯好吃，都嘗嘗。

2014年4月28日→新疆乾果

習近平來到烏魯木齊的新疆果業集團。展廳內乾果產品琳琅滿目，總書記邊聽介紹邊應邀品嘗，稱讚樹上乾杏「別有風味」、若羌棗「味道好」。他說：「新疆有烤囊、抓飯、羊肉串、哈密瓜、葡萄等，咱們有充足的理由說，『不辭長作新疆人』。」

2017年1月24日→油炸開口笑

習近平來到河北張北縣小二台鎮德勝村考察。在村民徐萬家，看到家裡擺的年貨，習近平拿起油炸的「開口笑」品嘗，說味道很好。當聽到徐萬說開口笑是自己家炸的，習近平還向大家介紹了兩種自己愛吃的小吃：炸排叉、江米條。