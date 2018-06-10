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香港銅鑼灣時代廣場發函 促移劉曉波像

2018-06-10 13:01世界日報 香港新聞組╱香港10日電

時代廣場發律師信，圖移走劉曉波像。 美聯社
時代廣場發律師信，圖移走劉曉波像。 美聯社
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由社民連曾健成等人製作的已故諾貝爾和平獎得主劉曉波雕像，之前在銅鑼灣時代廣場展出，但曾健成指，時代廣場前日向他們發出律師函，要求他們離開露天廣場，並移除帳篷等物品，否則會申請禁制令並索償。

蘋果日報報導，曾健成指，曾多次向時代廣場要求溝通，但不獲理會，他希望劉曉波雕像可放置到下月13日，即劉曉波逝世一周年。

報導指出，曾健成說時代廣場兩度向他和義工發信，首封信在6月7日發出，指天文台預報有強風大雨，基於公共安全原因，要求他們收起帳篷及攤位並離開。信中又提到曾收到「大量顧客和鄰近商戶投訴」，指他們「發出嗓（噪）音和阻塞通道，造成滋擾」。

曾健成：位置屬公眾地方

據報導，時代廣場前天再委託律師向曾健成等人發信，要求他們立即離開現場及移除所有帳篷、展台及隨身物品，否則時代廣場會向法院申請禁制令，並向他們索取賠償。信中指，時代廣場只容許露天廣場作「通道及文娛康樂用途」，曾的行為「被視為干擾公眾」。

曾健成表示，收到律師函後多次聯絡時代廣場負責人希望溝通，但無人理會。他強調，街站位置是公眾地方，目前會安排義工24小時留守，而他希望劉曉波像可放至下月13日，即劉曉波逝世一周年的日子。

劉曉波義工

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