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一文讀懂 上合組織峰會

2018-06-10 10:56聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

上海合作組織峰會今年在青島舉辦，圖為開幕式大陸國家主席習近平發言。（照片／截圖央...
上海合作組織峰會今年在青島舉辦，圖為開幕式大陸國家主席習近平發言。（照片／截圖央視直播）
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組織全名：上海合作組織峰會

成立時間：2001年6月15日

今年舉辦時間：2018年6月9日至10日

今年召開地點：青島國際會議中心

成員國家：大陸、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦、印度，共八個。

特別意義：上合組織是迄今唯一在大陸成立，並以大陸城市命名、總部設在大陸的區域性國際組織。

活動議程：成員國共同簽署並發表《青島宣言》、成員國批准十餘份安全、經濟、人文等領域合作文件。

今年習近平開幕發言：在「上海精神」引領下，本組織不僅在安全、經濟、人文等合作領域取得豐碩成果，在機制建設方面也邁出歷史性步伐。如今，上海合作組織擁有八個成員國、四個觀察員國、六個對話伙伴，是維護地區安全、促進共同發展、完善全球治理的重要力量。

峰會看點：

形成團結新共識：全面總結17年來上海合作組織發展經驗，持續互信、互利、平等、協商、尊重等多樣文明，提升組織凝聚力、影響力。

共築安全新措施：打擊「三股勢力」，毒品販運、網路犯罪是關注重點之一，期間，成員國將討論提升安全合作水平、拓展安全合作領域。

共謀發展新動力：就完善全球治理、鞏固多邊貿易體系等問題發聲，峰會將通過一系列合作文件，把各方政治共識轉化為合作成果。

共建家園新藍圖：維護地區和平與安全，加快成員國融合發展達成新共識，推出新規劃，特別是推進「一帶一路」建設，提升區域經濟合作整體水平。

上海俄羅斯習近平

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