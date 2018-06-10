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上合組織青島峰會今開幕 習將出席

2018-06-10 00:25聯合報 記者許依晨／綜合報導

第十八屆上合組織峰會今天開幕，主辦單位昨晚在青島市區燃放煙花，照亮夜空。 歐新社
第十八屆上合組織峰會今天開幕，主辦單位昨晚在青島市區燃放煙花，照亮夜空。 歐新社
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上海合作組織成員國元首理事會第十八次會議今天在山東省青島市開幕，這也是上海合作組織擴員後召開的首次峰會，中國國家主席習近平將主持會議並出席相關活動，各成員國元首還將發表「青島宣言」，總結過去十七年上合組織維護東亞地區和平穩定的工作。

習近平昨天並已與印度總理莫迪、塔吉克總統拉赫蒙等國元首舉行雙邊會晤，在與莫迪會晤時，習近平表示，關注和支持中印關係發展的積極氛圍正在形成。中方願同印方一道，以今年四月廿七日的武漢會晤為新起點，持續增進政治互信，全面開展互利合作，推動中印關係更好更快更穩向前發展。

上合組織繼二○一二年北京峰會後，再次回到大陸舉辦。青島峰會將聚焦「青島宣言」、「全家福首次亮相」、「一帶一路」、「多邊貿易」四大亮點。

大陸國家主席習近平（中）九日與俄國總統普亭（左）、蒙古國總統巴特圖勒嘎在青島舉行...
大陸國家主席習近平（中）九日與俄國總統普亭（左）、蒙古國總統巴特圖勒嘎在青島舉行中俄盟三方元首會晤。 美聯社
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本次峰會，習近平將與其他成員國領導人共同簽署並發表青島宣言，批准「上合組織成員國長期睦鄰友好合作條約」未來五年實施綱要、未來三年打擊「三股勢力」合作綱要等十多份安全、經濟、人文等領域的合作文件。

昨天晚間，習近平出席青島峰會歡迎宴會，隨後舉行燈光焰火藝術表演。今天上午，上海合作組織成員國領導人先舉行小範圍會談，隨後舉行正式的上合組織成員國、觀察員國領導人及國際組織負責人參加的大範圍正式會談。會議結束後上海合作組織成員國領導人還將舉行簽字儀式。

上合組織是迄今唯一在大陸成立，並以大陸城市命名、總部設在大陸的區域性國際組織。上合組織前身為「上海五國」會晤機制。一九九六年，中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克五國元首在上海舉行會晤，奠定合作基礎；二○○一年「上海五國」與烏茲別克領導人在上海舉行會晤，上合組織正式宣告獨立；二○一七年，印度和巴基斯坦加入上合組織。

上合組織目前成員國八個，觀察員國四個，以及六個「對話夥伴」國，上合組織已逐漸成為世界上人口最多、地域最廣、潛力巨大的綜合性區區域組織。上合組織成員國人口超過卅一億、超過世界人口百分之四十；成員國國土面積總和占歐亞大陸百分之六十；ＧＤＰ總和超過全球百分之廿。

上海習近平印度

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