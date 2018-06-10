新聞分析／中美這盤棋 受傷最深是台灣

2018-06-10 00:27 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林庭瑤



國防部上月廿五日公布F-16監控伴飛共軍轟6K照片。 圖／空軍提供 分享 facebook

中共在南海逐步軍事化，軍艦軍機頻頻繞台之際，美國伺機深入南海和台海局勢。中美在南海與台海兩相博弈，加上兩岸關係僵局，台海出現危機四伏「新現狀」。

中共空軍轟-6K在西沙永興島起降後，美國空軍兩架B-52Ｈ轟炸機從關島直飛南海，加劇南海形勢緊張。美國國防部長馬提斯日前在新加坡「香格里拉對話會」上警告北京，拒絕邀請中國參加環太平洋軍演是對中共南海軍事化的「初步回應」，如果北京再不改變，將面臨更大後果。

此舉顯然激怒了北京，中共外交部發言人華春瑩向美方提出忠告：一、停止炒作中共南海軍事化問題；二、停止在南海尋釁滋事，因為「橫行」是有風險的，「碰瓷」需要付出代價。

與南海比起來，當下更嚴重的是台灣海峽，由於中共要蔡政府承認「九二共識」，但蔡政府拒不屈服，且「去中國化」動作頻頻，北京遂將蔡政府定性為「漸進台獨」、「柔性台獨」。在這種情勢下，大陸祭出三大手段：一是奪我邦交國，兩年內斷了四個；二是軍機軍艦頻密繞台；三是透過跨國企業擠壓台灣的國際空間。

而美國伺機要介入台海局勢，外傳考慮派遣美軍艦穿越台灣海峽，最近美國參議院軍事委員會通過「國防授權法草案」，建議美軍適當參與台灣漢光演習，台灣也應適當參與美國環太軍演。如果美軍今後不定期進出台海，台海將成為中美激烈衝突的海域。

中共鷹派媒體「環球時報」日前刊出「中國須做好應對台海爆發危機的準備」社評，率先劃出了兩道紅線：如果美國軍艦真來停靠台灣港口？如果美國軍隊真的穿著軍服與台軍在台海公開互動？社評指為維護國家核心利益，北京「不惜攤牌」。

在中美博弈下兩岸已出現「新現狀」，台灣海峽六月上空籠罩陰霾，蔡政府不能再空喊「維持現狀」或「守衡」，必須慎重處理脆弱的平衡關係，台海一旦爆發衝突，受傷最深的是台灣。