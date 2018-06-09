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中俄簽核電大單 俄國疑似搶了美國生意

2018-06-09 14:20中央社 記者周慧盈北京9日電

陸媒報導，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭共同見證下，中核集團與俄羅斯國家原...
陸媒報導，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭共同見證下，中核集團與俄羅斯國家原子能集團8日在北京簽署3項核電工程合作計畫，金額超過200億元，是目前為止兩國最大的核能合作工程。美聯社
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中俄昨天簽署金額逾人民幣200億元的核電計畫，其中涉及東北徐大堡的部分讓中國業界感到意外，因為前期工程由美國標得，俄方疑似搶了美方生意，未依「同一廠同一技術」慣例。

北京財經網引述中核集團消息報導，在中國國家主席習近平和前來參加上合組織青島峰會的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）共同見證下，中核集團與俄羅斯國家原子能集團8日在北京簽署3項核電工程合作計畫，金額超過200億元，是目前為止兩國最大的核能合作工程。

根據合約，雙方將在田灣和徐大堡合作建設4台VVER-1200型三代核電機組。對於其中2台採用俄羅斯原子能公司VVER技術的核電機組落戶徐大堡，大陸業界頗為意外。

報導說，徐大堡核電站位於遼寧省葫蘆島市，由中核集團控股的中核遼寧核電公司負責開發。該計畫尚未開工，規劃建設6台百萬千瓦級核電機組。

其中一期工程2台機組已確定採用美國西屋公司設計的AP1000技術。財經網引述知情人士說，徐大堡核電站一期所需主要設備早已訂貨完成。按照慣例，同一廠址一般採用同一種技術路線，因此徐大堡核電站的6台機組原本都將採用AP1000技術。

不過，在這次中俄簽署的核能合作後，將有2台VVER機組落地徐大堡。消息指出，一期工程原有2台機組採用AP1000技術的情況不會更改，新的VVER機組將應用於徐大堡二期3、4號機組。這意味著俄方搶下美國西屋公司原本的目標市場。

另有業內人士透露，不排除徐大堡的二期工程可能先於一期工程開工，而且機會很大。

值得注意的是，報導說，遼寧目前已有紅沿河核電站，投產4台機組，在建2台機組。由於遼寧電力需求不高、消納能力不足，紅沿河核電站經常因調度要求而停運，利用小時數和利用率明顯低於平均水準。

據中國核能行業協會的數據，2017年，中國核電設備平均利用小時數為7108小時，紅沿河4台機組平均利用小時數約5273小時，全年多次應電網要求降功率或停運。

報導分析，在遼寧本地需求不振而紅沿河又還有2台機組在建並且將投入運行的情況下，供需矛盾未來將進一步加大。徐大堡核電何時能開工，也因此存在較大變數。

陸媒報導，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭共同見證下，中核集團與俄羅斯國家原...
陸媒報導，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭共同見證下，中核集團與俄羅斯國家原子能集團8日在北京簽署3項核電工程合作計畫，金額超過200億元，是目前為止兩國最大的核能合作工程。美聯社
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