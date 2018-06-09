惠台措施效應 首批台灣社工今參加大陸職業考試

2018-06-09 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



圖為參加大陸社工職業考試的台灣社工展示准考證。圖：中新網 分享 facebook

15名台灣社工今天將在福州馬尾參加社工職業考試，考試通過後，可憑職業證書在大陸從事社工工作。這也是首批在大陸參加國家職業資格考試的台灣社工。

中新網報導，共青團福州市委相關負責人表示，這次邀請台灣社工來福州參加社會工作者職業考試，是推動福州市兩岸交流合作和青少年事務社會工作的一次探索，在大陸尚屬首例，希望藉此引進台灣社會工作以及社區治理方面的先進經驗。

報導稱，大陸專家昨天還專門為這批台灣考生進行考前輔導。

前往應試的台灣社工王湘筠表示，這次之所以會赴考，是源於馬尾區致睿青少年事務服務中心社工督導涂佳榮的牽線搭橋。今年3月，涂佳榮向她發出赴大陸參加社會工作者職業水準考試的邀請。

王湘筠說，涂佳榮是台灣社工圈裡最早赴大陸就業的，他每次回台都會聊在大陸的工作、生活情況，所以這次他一提及來大陸考試的事情，「我立馬就報了名」。王湘筠說，她之前也有了解福州社工情況，希望通過考試後，能把在台灣的社工交流好方法帶到大陸來。

今年2月大陸發布的惠台31條措施，其中包括向台灣居民開放社會工作者職業資格考試。馬尾區提出在兩岸社工交流方面先行先試，透過涂佳榮向台灣社工行業拋出橄欖枝，促成這15名台灣社工赴福州參加資格考試。

涂佳榮說，台灣的社工包括未就業的大學生，百分之九十的人都有意向來大陸發展。所以一聽說31條惠台措施的消息，回響非常熱烈。

福州市馬尾區委副書記游昕表示，馬尾今年計畫進行兩岸社會工作者交流系列活動，包括赴台進行社會工作交流及社會工作者招募，邀請40名台灣大學生赴福州社會工作機構實習，邀請兩岸社工一起進入社區參與社區治理，號召100名兩岸大學生參加社會工作者服務體驗營活動，與台灣志願服務機構簽約合作等，共拓兩岸社會工作合作新模式。