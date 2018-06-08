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惠台31條細則 專家：須行之有效

2018-06-08 04:27聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸發布「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（以下簡稱對台31條）發布已滿三個月，6月6日至7日首屆桂台合作高端智庫論壇在廣西桂林舉行，來自大陸各高校及有關機構的涉台智庫專家熱烈討論「地方政府如何落實31條措施」。

中新社報導，今年2月28日，大陸國台辦等部門發布實施31條具體措施後，福建省廈門市頒布了「關於進一步深化廈台經濟社會文化交流合作的若干措施」，推出了60條具體措施；上海市發布了「關於促進滬台經濟文化交流合作的實施辦法」，通過55條細則與台灣同胞分享上海發展機遇。

廣東、浙江、江蘇等地也已經或將要推出一系列施行細則，加速落實惠及台胞的政策措施。

「地方細則並非越多越好，必須行之有效。」北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺指出，推動「惠台31條措施」落地，應該在台企台胞相對聚集的省市，根據其面臨的一些普遍性問題，經過詳細調研論證後，適當推出施行細則。在台企台胞較少的地區則不必一一公布，可以在援引惠台31條措施的基礎上，靈活處理。

中國勞動關係學院公共管理系副教授郭振家認同此意見。他建議，大陸地方政府在落實31條措施時注重成效評估，與當地經濟社會發展相一致，確保其可持續性。

這次發布的31條措施中，有12條措施涉及加快給予在大陸的台資企業與大陸企業同等待遇，19條涉及逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。

「地方政府在執行31條措施時，一定要處理好台企台胞與大陸企業、居民間同等待遇問題。」國台辦海峽兩岸關係研究中心研究員邱楓指出，大陸公布31條措施是讓台灣民眾享有大陸發展機遇，全面擴大兩岸交流合作。各地在制定落實措施時，也應該因地制宜，因人制宜。

中國社會科學院台灣研究所研究員王建民建議，各地在制定落實31條措施地方措施辦法時，應該在實事求是的基礎上逐步推進，在摸索中調整改進。「對台政策的實施涉及到多個部門，各地可由地方台辦牽頭，建立聯席會議等工作協調機制，以此助推惠台政策落地。」

上海國台辦

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