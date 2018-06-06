陸「陰陽合同」逃稅門 原來大明星都到這裡開公司

2018-06-06 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



大陸女星范冰冰被影射簽訂「陰陽合同」。 圖／取自網路 分享 facebook

中國大陸央視前主持人崔永元影射女星范冰冰簽訂「陰陽合同」潛規則，震撼大陸影劇圈，並驚動官方決定展開調查。崔永元接受專訪時大爆范冰冰在電話中向他痛哭道歉。此外，他還稱還有一對明星夫妻檔涉逃漏稅高達人民幣7.5億元（約新台幣35億元）。這齣大陸影劇圈逃稅案，劇情高潮迭起，比電影還要精彩。

所謂「陰陽合同」或是「大小合同」，是指交易雙方簽訂的金額不同的兩份合同，一份金額較小的「陽合同」用於向政府主管機關備案登記納稅；另一份金額較高的「陰合同」則實際約定雙方交易價格，彼此對其秘而不宣，目的就是逃漏稅。

一場來自「手機」的恩怨

大陸央視前主持人、全國政協委員崔永元。 （中新社） 分享 facebook

「逃稅案」外界看得霧裡看花，不過究竟是為了什麼，崔永元要針對范冰冰呢？一切都是因為電影「手機2」開拍的關係。

「手機」是2003年馮小剛導演的賀歲片，編劇是作家劉震雲，電影描述一個名字叫做嚴守一（葛優飾）的談話節目主持人，因為有了手機而引發層出不窮的婚外情的故事，至於該片女主角「武月」正是范冰冰。

崔永元因「手機」一片與劉震雲（左三）、馮小剛（左四）鬧翻。 （中新社） 分享 facebook

綜合大陸網站報導，在電影開拍前，劉震雲和馮小剛找了崔永元，表示想瞭解談話類主持人的工作內容，來作為創作素材，崔永元覺得這創意不錯，能讓觀眾對主持人這一職業多些正面的瞭解，於是傾囊相授。

馮小剛導演的2004年電影「手機」的劇照。 圖／取自網路 分享 facebook

未料當時馮小剛和崔永元見面的畫面被記者拍到，電影上映後，媒體捕風捉影發布新聞，觀眾根據新聞導向，將影片中嚴守一這一角色當做了崔永元，而嚴守一主持的談話節目也被當成是當時崔永元主持的熱播節目「實話實說」。因此，崔永元一直認為這是馮小剛設計的一個圈套，對此耿耿於懷，當時更是發表了萬字長文炮轟「手機」。

崔永元認為，馮小剛多年來從未向他道歉，只解釋說開個玩笑而已，沒想到最近馮小剛又再開拍「手機2」，將對自己和家人造成二度傷害，再次激怒了他，尤其又看到范冰冰在微博發布「手機2」拍攝現場照片，還稱「武月很開心」。

對此，他感到憤怒「這麼多年都饒過你，都沒理你，你自己一點都不懺悔」。這回也就鎖定「手機2」女主角范冰冰的合同問題，背後目的其實只是希望讓「手機2」胎死腹中。

崔永元連環爆 大家都在猜誰是「那對夫妻」

不僅范冰冰中槍，崔永元再爆，根據他目前掌握的許多合同，最嚴重的是一名演員和他的妻子，除了拿片酬，還負責宣傳發行，拿走人民幣7.5億元。崔永元雖沒有公布這對明星夫妻檔的姓名，但強調「我對我爆的每一個料，都負完全的責任」。

崔永元的連環爆，也讓大陸影視業逃稅問題再度受到關注。大陸媒體指出，原來有大批影視紅星在新疆邊境城鎮霍爾果斯開公司，公然、合法避稅。

大明星都在新疆開公司避稅？

新疆邊境城市霍爾果斯已成大陸電影公司避稅的天堂，圖為空中俯瞰中哈霍爾果斯國際邊境合作中心。 （新華社） 分享 facebook

霍爾果斯是新疆的邊境城鎮，鄰近哈薩克，常駐人口不到10萬人。2012年底，中哈邊境開始有鐵路連接，之後隨著「一帶一路」推進，霍爾果斯變成了邊境進出口城市。

這個橫跨中哈邊境的城市，按道理應該是物流公司的聚集地。但翻查公司註冊資料，卻擁有多達1600間影視公司在當地註冊，享受霍爾果斯「五免五減半」的稅收優惠政策。今年4月，就有多家當地影視文化公司因稅務存在疑點問題被當地稅務局要求自查。

根據「騰訊財經」報導，近年中國大陸國產片，背後很多公司都在霍爾果斯註冊，當中包括「乘風破浪」、「大魚海棠」、「西遊伏妖篇」、「戰狼2」等。這些霍爾果斯公司，擁有者不少是大陸藝人，包括范冰冰、趙本山、徐靜蕾等。更有不少明星是這些公司的直接法人，又或是間接控股，包括李湘、劉濤、陳建斌、梁靜、吳奇隆、胡軍、韓寒等。