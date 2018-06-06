親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

同性戀婚禮蛋糕案，美司法：信仰自由＞歧視同志？

政壇一串小白兔 她回嗆：我是野兔 她快閃…48天陣亡

陸「陰陽合同」逃稅門 原來大明星都到這裡開公司

2018-06-06 10:00聯合報 記者許依晨／綜合報導

大陸女星范冰冰被影射簽訂「陰陽合同」。 圖／取自網路
大陸女星范冰冰被影射簽訂「陰陽合同」。 圖／取自網路
分享

中國大陸央視前主持人崔永元影射女星范冰冰簽訂「陰陽合同」潛規則，震撼大陸影劇圈，並驚動官方決定展開調查。崔永元接受專訪時大爆范冰冰在電話中向他痛哭道歉。此外，他還稱還有一對明星夫妻檔涉逃漏稅高達人民幣7.5億元（約新台幣35億元）。這齣大陸影劇圈逃稅案，劇情高潮迭起，比電影還要精彩。

所謂「陰陽合同」或是「大小合同」，是指交易雙方簽訂的金額不同的兩份合同，一份金額較小的「陽合同」用於向政府主管機關備案登記納稅；另一份金額較高的「陰合同」則實際約定雙方交易價格，彼此對其秘而不宣，目的就是逃漏稅。

一場來自「手機」的恩怨

大陸央視前主持人、全國政協委員崔永元。 （中新社）
大陸央視前主持人、全國政協委員崔永元。 （中新社）
分享

「逃稅案」外界看得霧裡看花，不過究竟是為了什麼，崔永元要針對范冰冰呢？一切都是因為電影「手機2」開拍的關係。

「手機」是2003年馮小剛導演的賀歲片，編劇是作家劉震雲，電影描述一個名字叫做嚴守一（葛優飾）的談話節目主持人，因為有了手機而引發層出不窮的婚外情的故事，至於該片女主角「武月」正是范冰冰。

崔永元因「手機」一片與劉震雲（左三）、馮小剛（左四）鬧翻。 （中新社）
崔永元因「手機」一片與劉震雲（左三）、馮小剛（左四）鬧翻。 （中新社）
分享

綜合大陸網站報導，在電影開拍前，劉震雲和馮小剛找了崔永元，表示想瞭解談話類主持人的工作內容，來作為創作素材，崔永元覺得這創意不錯，能讓觀眾對主持人這一職業多些正面的瞭解，於是傾囊相授。

馮小剛導演的2004年電影「手機」的劇照。 圖／取自網路
馮小剛導演的2004年電影「手機」的劇照。 圖／取自網路
分享

未料當時馮小剛和崔永元見面的畫面被記者拍到，電影上映後，媒體捕風捉影發布新聞，觀眾根據新聞導向，將影片中嚴守一這一角色當做了崔永元，而嚴守一主持的談話節目也被當成是當時崔永元主持的熱播節目「實話實說」。因此，崔永元一直認為這是馮小剛設計的一個圈套，對此耿耿於懷，當時更是發表了萬字長文炮轟「手機」。

崔永元認為，馮小剛多年來從未向他道歉，只解釋說開個玩笑而已，沒想到最近馮小剛又再開拍「手機2」，將對自己和家人造成二度傷害，再次激怒了他，尤其又看到范冰冰在微博發布「手機2」拍攝現場照片，還稱「武月很開心」。

對此，他感到憤怒「這麼多年都饒過你，都沒理你，你自己一點都不懺悔」。這回也就鎖定「手機2」女主角范冰冰的合同問題，背後目的其實只是希望讓「手機2」胎死腹中。

崔永元連環爆 大家都在猜誰是「那對夫妻」

不僅范冰冰中槍，崔永元再爆，根據他目前掌握的許多合同，最嚴重的是一名演員和他的妻子，除了拿片酬，還負責宣傳發行，拿走人民幣7.5億元。崔永元雖沒有公布這對明星夫妻檔的姓名，但強調「我對我爆的每一個料，都負完全的責任」。

崔永元的連環爆，也讓大陸影視業逃稅問題再度受到關注。大陸媒體指出，原來有大批影視紅星在新疆邊境城鎮霍爾果斯開公司，公然、合法避稅。

大明星都在新疆開公司避稅？

新疆邊境城市霍爾果斯已成大陸電影公司避稅的天堂，圖為空中俯瞰中哈霍爾果斯國際邊境...
新疆邊境城市霍爾果斯已成大陸電影公司避稅的天堂，圖為空中俯瞰中哈霍爾果斯國際邊境合作中心。 （新華社）
分享

霍爾果斯是新疆的邊境城鎮，鄰近哈薩克，常駐人口不到10萬人。2012年底，中哈邊境開始有鐵路連接，之後隨著「一帶一路」推進，霍爾果斯變成了邊境進出口城市。

這個橫跨中哈邊境的城市，按道理應該是物流公司的聚集地。但翻查公司註冊資料，卻擁有多達1600間影視公司在當地註冊，享受霍爾果斯「五免五減半」的稅收優惠政策。今年4月，就有多家當地影視文化公司因稅務存在疑點問題被當地稅務局要求自查。

根據「騰訊財經」報導，近年中國大陸國產片，背後很多公司都在霍爾果斯註冊，當中包括「乘風破浪」、「大魚海棠」、「西遊伏妖篇」、「戰狼2」等。這些霍爾果斯公司，擁有者不少是大陸藝人，包括范冰冰、趙本山、徐靜蕾等。更有不少明星是這些公司的直接法人，又或是間接控股，包括李湘、劉濤、陳建斌、梁靜、吳奇隆、胡軍、韓寒等。

相關新聞

中國為擺脫臭名拒收「洋垃圾」 美國回收業大受衝擊

2018-06-06 09:46

海峽青年論壇：到陸創業 記得接地氣

2018-06-06 00:20

10篇兩岸故事 見證海峽論壇10年

2018-06-06 00:18

港媒：美艦若穿越台海 海峽中線默契遲早打破

2018-06-06 09:26

美艦若穿台海 陸媒問：蔡英文該哭還是笑？

2018-06-06 10:25

海峽論壇開幕 汪洋：台灣當局阻撓交流活動

2018-06-06 09:57

海峽論壇開幕 郝龍斌3建議籲陸方維持兩岸民間互動

2018-06-06 09:38

海峽青年論壇／台青大陸創業 要接地氣

2018-06-06 00:21

香港擬恢復日本四縣食品進口 福島禁令不變

2018-06-06 00:04

雙城論壇時間未定 上海統戰部長換人

2018-06-05 20:11

中興事件後 官員：建設中國為智慧財產權強國

2018-06-05 20:02

美國擬派軍艦穿越台海 陸籲美慎重處理台灣問題

2018-06-05 19:46

澳航有意改列台灣標示 因技術問題延誤

2018-06-05 17:33

大陸官媒嗆聲：美國軍艦最好還是離台海遠一點

2018-06-05 17:33

中國海警巡航釣魚台 今年至少已11次

2018-06-05 17:29

六四29週年 年輕世代冷感、分化

2018-06-05 17:11

陸委會諮委：大陸爭取5到10年 在科技業與美國平起平坐

2018-06-05 16:59

大陸副總理孫春蘭 將赴俄出席世界盃足球賽開幕式

2018-06-05 16:33

王丹在美成立智庫「對話中國」 憂兩岸發展失控

2018-06-05 14:43

上海官方今上網公布惠台55條全文 吸引台商和台胞西進

2018-06-05 14:27

海峽論壇今登場 落實惠台政策

2018-06-05 14:17

美航挺台灣不改標示方式 澳航鬆動

2018-06-05 13:00

一個都不能少 吳仁華以小人物還原六四

2018-06-05 12:47

澳航網站將改台灣標示 澳外長表達關切

2018-06-05 11:09

六四29周年燭光晚會 香港11.5萬人參與

2018-06-05 11:08

澳洲航空：將遵照大陸要求 改台灣為中國領土

2018-06-05 10:03

陸首名公民記者「人肉翻牆」 六四這天入中華民國籍

2018-06-05 09:23

成立智庫「對話中國」 王丹：擔心兩岸未來發展失控

2018-06-05 06:03

前廣東台辦主任 陳國興被調查

2018-06-05 01:41

福建台辦：惠台措施將全面落實

2018-06-05 00:31

海峽論壇登場／郝龍斌：對等與尊嚴是交流前提

2018-06-05 00:29

香港11萬人悼六四 北京天安門警戒

2018-06-05 00:26

六四事件 國台辦：大陸人民最有發言權

2018-06-05 00:22

六四29周年 王丹在美成立「中國反對派」智庫

2018-06-05 00:11

談六四 蔡總統：盼兩岸共享自由民主

2018-06-05 00:07

青海官媒前社長遭調查 傳因持有中共秘密文件

2018-06-04 21:31

兩岸關係官方冷 陸稱海峽論壇規模不變

2018-06-04 21:09

北京木樨地：有人掩蓋 有人等待

2018-06-04 21:00

蔡英文籲正視六四事件 國台辦：拿遮羞布老調重彈

2018-06-04 19:44
看更多

熱門文章

故宮藏品誰厲害？北京：翠玉白菜和肉形石只能算三級品

2018-06-05 15:41

不孕夫迫妻與堂哥「借種生子」 事後反悔要求離婚

2018-06-05 11:56

上海官方今上網公布惠台55條全文 吸引台商和台胞西進

2018-06-05 14:27

大陸官媒嗆聲：美國軍艦最好還是離台海遠一點

2018-06-05 17:33

美國擬派軍艦穿越台海 陸籲美慎重處理台灣問題

2018-06-05 19:46

8年前人多到「緊急關閉」 現在去南京中山陵得先預約

2018-06-05 10:00

東風本田已召回2萬輛CRV 大陸消費者感信任恐下降

2018-06-05 16:01

亂教！ 教科書：女性穿著暴露是對男性的性騷擾

2018-06-05 21:56

中興傳已與美商務部簽署協議 擬繳17億美金解禁

2018-06-06 09:32

廈門航空台籍空姐超認真 連作夢都在喊撤離

2018-06-05 18:23

澳航網站將改台灣標示 澳外長表達關切

2018-06-05 11:09

美航挺台灣不改標示方式 澳航鬆動

2018-06-05 13:00

港媒：美艦若穿越台海 海峽中線默契遲早打破

2018-06-06 09:26

陸委會諮委：大陸爭取5到10年 在科技業與美國平起平坐

2018-06-05 16:59

陸「陰陽合同」逃稅門 原來大明星都到這裡開公司

2018-06-06 10:00

澳航有意改列台灣標示 因技術問題延誤

2018-06-05 17:33

香港天價車位2300萬 價格抵台北一間房

2018-06-05 11:40

中國為擺脫臭名拒收「洋垃圾」 美國回收業大受衝擊

2018-06-06 09:46

澳洲政府正考慮 恐禁止華為向澳洲供應5G設備

2018-06-05 12:05

中興事件後 官員：建設中國為智慧財產權強國

2018-06-05 20:02

中國海警巡航釣魚台 今年至少已11次

2018-06-05 17:29

台青赴陸創業 過來人：不能只看優惠政策

2018-06-05 13:02

六四29周年燭光晚會 香港11.5萬人參與

2018-06-05 11:08

反壟斷 陸查美韓三大DRAM廠

2018-06-06 00:14

南京東南大學 復名30年

2018-06-06 01:21

六四29週年 年輕世代冷感、分化

2018-06-05 17:11

海峽青年論壇：到陸創業 記得接地氣

2018-06-06 00:20

美艦若穿台海 陸媒問：蔡英文該哭還是笑？

2018-06-06 10:25

雙城論壇時間未定 上海統戰部長換人

2018-06-05 20:11

武漢長江大橋 進入主纜架設

2018-06-06 01:21

芒種臨近 貴州農忙

2018-06-06 01:21

10篇兩岸故事 見證海峽論壇10年

2018-06-06 00:18

郭台銘期許 富士康未來是實體經濟加數位經濟

2018-06-05 16:22

大考將登場 安徽毛坦廠中學再現萬人送考

2018-06-05 16:27

海峽論壇開幕 汪洋：台灣當局阻撓交流活動

2018-06-06 09:57

數字看兩岸／外人赴陸求學 南韓人數最多

2018-06-06 00:26

海峽論壇今登場 落實惠台政策

2018-06-05 14:17

河南拘上訪軍眷 傳上千老兵街頭打地鋪聲援

2018-06-05 17:02

房價控制不了 港府擬徵空置稅

2018-06-05 12:38

上海惠台55條 支持台企設總部

2018-06-06 01:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top