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陸委會諮委：大陸爭取5到10年在科技業與美國平起平坐

2018-06-05 16:59聯合報 記者李仲維╱即時報導

陸委會日前舉行諮詢委員會議，針對近期美中貿易衝突對台灣的影響進行討論。有諮詢委員表示，大陸目前是採取「以空間及金錢換取時間」的方式，爭取5至10年內，在科技產業上達到與美國平起平坐的高度。

該諮委認為，美中貿易摩擦係兩國長期的結構性問題，且美國總統川普點名中國大陸為戰略競爭者，兩國在貿易及戰略上的針鋒相對，未來仍將持續。

與會學者在引言報告中指出，美國在經貿領域對中國大陸的作為，已經屬於安全戰略層次的布局，未來美中仍將持續對抗，由於台灣與美中經貿關係緊密，將受美中貿易衝突的牽連影響，應密注後續發展及研擬妥適應處之道。

部分諮委指出，高科技產業及智慧財產權問題在美中貿易衝突中，扮演重要角色，實際上美中貿易衝突代表兩國陷入「修昔底德陷阱」。對美國而言，川普為了在即將到來的期中選舉爭取更多的選票，可能持續採取強硬作為，然因大陸內部須藉由經濟維繫其政權正當性，或須以較柔軟的姿態應對，因此在雙方近期較為密集的磋商後，大陸同意擴大美國對大陸出口及保護智慧財產權，未來美國仍將持續對大陸採取相關貿易措施，而大陸則將尋求在經濟上的均衡點。

有諮委建議，近期美中關係惡化，陸方在無法直接挑戰美國的情況下，可能加大對台灣的壓制，台灣應強調建構自身產業的主體性及靈活性，轉變過去以貿易拓展商機的思考模式，並在動態變化中抓住機遇及管控風險，做好長期的因應準備，以確保自身最大的利益。

川普

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