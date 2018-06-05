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明年六四30週年 各界人士摩拳擦掌

2018-06-05 13:41中央社 台北5日電

在中國對內政治尺度日趨緊縮、對外施壓日趨增強的氣氛中，「六四」事件今年屆滿29周年，支持中國民主化的海外人士除依例舉辦一系列紀念活動，也正思考明年30週年要如何紀念。

1989年「六四」事件發生至今已有29年，相當於一個世代。面對眾多事件發生時仍是懵懂孩童、甚至尚未出生的青年人，如何藉由理念及行動傳播，維繫紀念「六四」的溫度，進而傳承「六四」精神，近年來一直是海外民運人士及支持者思考及著力的方向。

海外各民運人士、團體、支持者，日前都積極籌劃及舉辦「六四」事件29周年相關活動，尚無暇著手規劃明年的30周年活動。不過，半個甲子、一個世代的光陰就將過去，想必各界都會關注屆時的紀念活動。海外自不待言，當然也包括一向站在反面的中共

目前較受矚目的，是香港市民支援愛國民主運動聯合會籌設的常設性「六四紀念館」，能否在明年「六四」30周年開幕，改變目前只能擇地、擇期舉行主題展的不足。

支聯會主席何俊仁4月間曾表示，截至當時籌得的「六四紀念館」經費，已有港幣700多萬元（新台幣逾2660萬元）。然而，要籌得2000萬、3000萬元才「容易解決問題」。同時，使用面積要超過1000平方英尺（92.9坪），才能用來展覽、播放、開研討會、藏書等。

但何俊仁坦承，明年「六四」讓紀念館開幕的目標「不是太過容易」，只能「盡力做」。

另外，海外人士在今年「六四」29周年前，依例推出了以黑白為底色的「勿忘六四」海報。雖然主題與以往無太大不同。但設計這套海報的「90後」女創作家寒冰表示，海報裡突出了「29」這個數字，是為了「提醒30周年的倒計時」。

海外重視「六四」30周年，中共自然也不敢忽視。中國維權人士胡佳日前透露，早在今年4月間前中共總書記胡耀邦逝世29周年起，中共當局便開始預防明年「六四」30周年可能受到的國際社會關注，因此保安措施做得較以往更嚴密，「為明年做準備」。

相對於中國國內的這般肅殺氣氛，海外的一系列紀念「六四」29周年活動，仍然輪番登場，受到不同程度的注意。

由「六四」學運領袖王丹發起成立的智庫「對話中國」，於美東時間6月4日成立，成員並包括林飛帆、黃之鋒等台、港青年政治運動領袖，前北京大學教授夏業良等兩岸三地知名華人，是今年「六四」較受矚目的行動。

而旅居澳洲的中國行為藝術家巴丟草，先前於5月下旬便在網路上發起了「坦克人2018」全球快閃行動，也受到廣泛注意。

巴丟草呼籲全球支持「六四精神」的人們，可選在6月4日當天或前後時間，前往所在城市的市中心、地標、景點，也可在家中，以「六四坦克人」當年穿著白衣黑褲及拿著2個手提袋的造型，靜默站立1到2個小時，表達聲援之意。

此外，美國「洛杉磯視覺藝術家協會」5月26日舉行的六四29周年紀念會，則將今年度的3個「捍衛言論自由獎」之一，頒給「709事件」被捕律師王全璋之妻、目前被公安嚴密看管的李文足，獎項則由另一名709律師江天勇之妻金變玲代領。

在會中，除了依例悼念「六四」，金變玲也宣讀了李文足的感謝信，但也同時表達她對李文足如今處境的擔憂，並呼籲國際社會關注中國境內日趨嚴峻且倒退的人權狀況。

至於在美國華盛頓、紐約、舊金山及英國倫敦，日前都有規模不一的紀念「六四」29週年活動。其中，華盛頓及倫敦的活動，都選在中國大使館前舉行；紐約的活動則選在人潮眾多的時代廣場；舊金山的活動則朗誦已故諾貝爾獎得往劉曉波遺孀劉霞的詩作。

29年來，「勿忘六四」一直是海外支持「六四」精神的不變口號。但至今，隨著時間的流逝、新一代的來臨及中共政權更大的壓力，「六四」則有逐漸成為歷史名詞之勢，以及其精神被淡忘之虞。

因此，盡力維繫六四精神火種不滅，如今已成為海外人士紀念六四、進而推動中國民主化的首要課題。

六四中共舊金山

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