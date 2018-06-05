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澳洲航空：將遵照大陸要求 改台灣為中國領土

2018-06-05 10:03聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

澳航執行長喬伊斯（Alan Joyce）。美聯社
澳航執行長喬伊斯（Alan Joyce）。美聯社
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澳洲航空公司（Qantas）負責人當地時間4日在國際航空運輸協會（IATA）年度會議上表示，該公司計劃遵照大陸官方的要求，將其官方網站上台灣地區標註為「中國領土」，但這一修改需要時間。而美國航空（American Airlines）則明確表示，將遵照美國政府的要求，不修改涉台標註。

環球網引述路透報導指出，大陸民航部門今年4月致函44家外國航空公司，要求後者在5月25日之前，糾正官方網站和其他資料中對台灣、香港及澳門等地區的「錯誤標註」。截至5月25日，已有18家外國航空公司完成了整改，26家因技術原因申請延期並承諾整改，承諾整改完成時間最晚為7月25日。

路透指出，澳航和其他一些航空公司此前，曾向中方申請延長截止日期，以決定如何回應中方的要求。4日，在澳洲雪梨舉行的IATA年會上，澳航執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示，該公司將配合中方要求做出修改，「我們決定滿足這些要求，但這需要一定時間」。

澳航國際集團執行長韋伯斯特（Alison Webster）強調，做出上述決定沒有受到來自該集團合作夥伴：中國東方航空的影響。她解釋說，「這不僅僅是澳航一家公司，整個澳航集團必須做出修改」。她補充說，基於澳航網站的技術原因，「我們需要時間來確定修改的內容並將其嵌入程式」。

目前，包含加拿大航空、德國漢莎航空、英國航空等都已經應中方要求做出了修改。加拿大航空執行長羅文斯庫（Calin Rovinescu）在IATA年會上表示，「這是一個困難且敏感的決定，我們的態度是配合中國政府的要求」，「這不是一個政治決定。航空公司已經有足夠多的問題需要應對了。」

報導指出，美國航空公司仍然拒絕更改官網上的錯誤標註。美國航空執行長帕克（ Doug Parker）4日在雪梨表示，該公司已收到北京方面的通知，但「美國政府已經就此做出回應，我公司決定遵照美國政府的指導，現在這是我們政府和他們政府之間的問題。」

澳洲航空業

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