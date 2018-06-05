成立智庫「對話中國」 王丹：擔心兩岸未來發展失控

2018-06-05 06:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



中國大陸民運人士王丹4日在美國華府受訪表示，中國大陸國家主席習近平的野心，讓他擔心兩岸未來發展失控；他說，需要抵制中方政府單方面破壞兩岸和平的舉動，中國人民也反對以武力解決台灣問題。

王丹選在六四天安門事件29周年這天宣布，成立智庫「對話中國」，並於4日在華府舉行成立儀式，該智庫未來將探討包括台灣、西藏、新疆、香港未來與中國關係的問題。

「對話中國」所長王丹在會中接受提問時表示，目前正規畫可能今年或明年，舉辦兩岸民間對談，讓兩岸之間的對話不僅局限於黨與黨、政府與政府之間，而是也有人民之間的對話。

王丹會後受訪時指出，兩岸之間摩擦愈來愈令人感到擔心，包括兩邊對立，以及習近平的野心，讓人擔心兩岸未來發展會失控。

他說，在這種情況下，為了兩岸人民的福祉，應該更早找到兩岸民間社會的共同聲音，以抵制中國政府單方面破壞兩岸和平的舉動；這種舉動不僅需要台灣人的反抗，也需要中國人民的反抗，中國人民也反對以武力解決台灣問題。

此外，王丹指出，若中國大陸不民主化，勢必對台灣造成極大的威脅，所以追求中國的民主化，對台灣而言是攸關切身利益的事情。