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陸委會：陸方應勇於面對六四 揚棄鴕鳥心態

2018-06-04 23:03中央社 台北4日電

針對中國國台辦聲稱，中國人民對政治經濟社會發展情況「最有發言權」。陸委會今晚指出，中國大陸唯有揚棄長期以來的鴕鳥心態，勇於面對六四真相，才有進一步政治改革空間。

總統蔡英文今天呼籲中國大陸正視「六四」，中國大陸國務院台灣事務辦公室今晚對此聲稱，中國人民對政治經濟社會發展情況「最有發言權」，「民進黨當局」只會「年年拿遮羞布老調重彈」。

行政院大陸委員會回應，政府基於民主自由、人權法治等普世價值，每年「六四」均對中國大陸改革發展及社會進步提出之善意建言，目的是希望中國大陸能深刻省思公平正義的重要性，國際社會也有相同呼籲。

陸委會表示，陸方將這些良善建議棄如敝屣，堅持對抗思維，並企圖藉批判台灣施政以模糊焦點，令人遺憾與不解。中國大陸唯有揚棄長期以來的鴕鳥心態，真正勇於面對「六四事件」真相，才有進一步政治改革空間。

陸委會說，在中國大陸積極致力於「強起來」的歷程，就不應該是拿金錢、軍力在耀武揚威，必須更謙卑地對待歷史、對待人民。

期盼北京當局放下成見、以史為鑑，勇敢面對過去的歷史錯誤，還給民眾一個公道的歷史真相，中國大陸才能真正走向偉大復興，獲得各界崇敬。

陸委會強調，政府努力維持兩岸現狀，獲得國際社會肯定。「誰在破壞台海及區域和平穩定，各界都心知肚明。」

陸委會指出，政府無意和對岸進行口舌之爭，希望中國大陸深自體會，能將精力用於保障人民權利、提升言論及信仰自由，並思研如何改善兩岸關係，這才符合兩岸人民及國際社會的期待。

陸委會六四

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