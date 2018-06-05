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前廣東台辦主任 陳國興被調查

2018-06-05 01:41聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中共廣東省紀委、廣東省監委4日通報，前廣東省台辦主任、廣東省政協原常委、港澳台委員會原主任陳國興涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

中新社報導，陳國興，1956年11月出生，廣東高明人，1990年1月起，歷任中共廣東省委台辦經濟組組長、經濟處處長、秘書人事處處長等職，2001年1月起，任中共廣東省委台辦助理巡視員，2003年6月起，任中共廣東省委台辦副主任，2007年4月至2016年9月，任中共廣東省委台辦主任，2016年1月起，兼任廣東省政協常委、港澳台委員會主任，2018年1月起，不再擔任廣東省政協常委、港澳台委員會主任。

中共

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