搶人投資不手軟 中國科學發展挑戰美霸位

2018-06-04 21:40 中央社 北京4日綜合外電報導



美國科學發展稱霸全球數十年後，如今中國科學界正急起直追，吸引外國和中國科學研究人才放棄美國來到中國，尋找新的發展機會。

「華盛頓郵報」報導，如同許多野心勃勃的年輕科學家，西班牙遺傳學者巴斯托-巴瑞哈（JosePastor-Pareja）曾前往美國大力拓展事業。他當時在耶魯大學最先進的實驗室和同領域的專家共事，並在權威期刊發表論文。

但美國對他的吸引力很快開始消退。當巴斯托-巴瑞哈欲申請簽證換發時，困難重重。有次他從國外飛回美國時，甚至在紐約市機場遭扣留訊問2小時。於是他在2012年做了令人驚訝的決定，離開美國長春藤名校的職位，搬到中國。

巴斯托-巴瑞哈表示：「這並非許多人會做的選擇。」但中國提供的誘因令他難以抗拒：包括豐厚的簽約金、確定的研究經費、充裕的科技人力和打造一所全新遺傳學研究中心的機會。

美國一年投入5000億美元（約新台幣15兆元）於科學研究，居全球之冠；但中國的投資規模已衝上全球第2位，導致歐洲聯盟（EU）落居第3，排名第4的日本更遙遙落後。

美國國家科學委員會（National Science Board）預估，到了今年底，中國的科學研究投資金額就可以勝過美國。中國一年發表的科學論文數量更已在2016年首度超越美國。

密蘇里科技大學（Missouri University ofScience and Technology）的中國科學專家柯里克夫斯基（Alanna Krolikowski）表示：「人們談論中國科學的方式看似出現巨變。」許多外國觀察家原本態度高傲看待中國科學，如今則「相當驚訝於中國的政策成就」。

在美國總統川普執政下，很多美國研究人員表示，他們的工作價值降低，預算刪減和移民政策趨嚴威脅到他們的工作。更嚴格的移民政策可能破壞國際合作，並造成長久以來推動美國創新的外來人才卻步。

研究中國科學40年的崑山杜克大學常務副校長西蒙（Denis Simon）指出，白宮科學顧問已空缺超過1年，導致美國科學政策無人領導。

對中國領導高層而言，這場正在萌發的科學競爭卻十分重要，原因包括這能反映中國的全球地位正在上升。北京近年投資有助戰略優勢的科學項目，並自豪於擁有的專利。

全世界前500強的超級電腦中，中國擁有202台，比美國多60台。

目前全球最大電波望遠鏡「500米口徑球面無線電望遠鏡」也座落在中國貴州省。它廣達500公尺，斥資1億8000萬美元（約新台幣54億元）建造，用來追蹤遙遠的黑洞。當初為了興建，還得遷離9000名中國民眾。（譯者：張正芊/核稿：林治平）