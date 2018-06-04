海峽論壇明開幕 聚焦四領域

2018-06-04 00:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／台北報導



第十屆海峽論壇將於5日在福建登場，今年論壇主題是「擴大民間交流，深化融合發展」，重點圍繞青年交流、基層交流、文化交流和經濟交流四大板塊，展開36項活動。

其中兩岸基層治理論壇，將首次組織大陸基層政協委員與台灣基層民意代表，圍繞兩岸基層治理問題進行交流研討。

包括台灣有關政黨代表、縣市代表和各界人士，共數千人將出席論壇活動，總體規模與去年相當。

福建省台辦日前發布，海峽論壇各項活動將於6月5日在福建各地陸續展開，論壇大會於6日在廈門開幕，為期一周。

與去年相比，第十屆海峽論壇新增活動11場，包括是海峽兩岸青年文創產品集市（展銷會）、在閩台青就業創業好故事分享會暨菁英頒獎典禮、海峽兩岸青少年中華姓氏源流知識競賽、「打破界限」兩岸創意塗鴉大賽、兩岸基層治理論壇等。

今年海峽論壇仍聚焦基層民眾和青年群體，將繼續舉行海峽青年論壇，並以「兩岸青年新時代的使命與擔當」為主題，安排主旨論壇、兩岸青年社團負責人圓桌會議、兩岸青年社會組織公益論壇、兩岸青年人才論壇等活動。

論壇期間，還將舉行在閩台青就業創業好故事分享會，以「台灣好青年圓夢在福建」為主題，舉辦《西進尋夢—30位台灣青年在福建的創業故事》書籍首發式。

在兩岸社區交流活動中，兩岸基層治理論壇，將首次組織大陸基層政協委員與台灣基層民意代表，圍繞兩岸基層治理問題進行交流研討，並實地進行考察交流，翻開海峽論壇基層交流的新篇章。