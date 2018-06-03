陸媒：中美落實華盛頓共識的關鍵 在於必須相向而行

2018-06-03 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



大陸央廣今天發表評論指出，邊談邊打，已經成為中美經貿磋商的新常態。由於還要最終確認相關細節，以及美方代表團還要把這次磋商的成果向美國總統川普報告，接下來會發生什麼，仍然有不確定性。中方坦然視之，保持足夠的戰略定力，做好各種應對的準備。

大陸央廣報導，大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴率領中方團隊，與美國商務部長羅斯帶領的美方團隊在北京，就兩國經貿問題進行了磋商。根據中方發表的聲明，雙方就落實兩國在華盛頓的共識，在農業、能源等多個領域進行了良好的溝通，取得了積極的、具體的進展，相關細節有待雙方最終確認。

美國商務部長羅斯對外表示，與大陸的會談截止到目前是友好且坦誠的，會談涉及一些具體出口商品類別的話題。

但同時，評論認為，正如中方聲明所說的，中美之間達成的成果，都應基於雙方「相向而行、不打貿易戰」這一前提，如果美方推出包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。這是中方的態度和紅線，也是保證中美華盛頓磋商共識得以落實的關鍵。

評論指出，大陸這樣的表態，顯然是有所指、有感發。因為就在羅斯來華前幾天，美國突然翻臉，宣布要在6月15日之前公佈總額約為500億美元的大陸輸美重大工業技術產品清單，並徵收25%的關稅。甚至還有媒體指出，如果先期抵京的美方工作組與中方談不攏的話，羅斯就可能不來大陸了。

但結果，羅斯又是提前抵京，又是迫切想談，給外界又製造了一個小意外。這表明：邊談邊打，已經成為中美經貿磋商的新常態。